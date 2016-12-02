Akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de bir tanker tamiri sırasında patladı. Olayda bir kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı

Olay İstanbul Büyükçekmece'deki İçel Caddesi'nden meydana geldi. Bir akaryakıt tankeri, tamir edildiği sırada patlama yaşandı. Patlama nedeniyle Ali Alzeri yaşamını yitirirken, Kamil Gökçe ve İbrahim Alzeri yaralandı.



Patlamanın kaynak yapımı esnasında meydana geldiği belirtildi. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis gönderildi. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

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