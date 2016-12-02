Akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de bir tanker tamiri sırasında patladı. Olayda bir kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı

Akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay İstanbul Büyükçekmece'deki İçel Caddesi'nden meydana geldi. Bir akaryakıt tankeri, tamir edildiği sırada patlama yaşandı. Patlama nedeniyle Ali Alzeri yaşamını yitirirken, Kamil Gökçe ve İbrahim Alzeri yaralandı. 

Patlamanın kaynak yapımı esnasında meydana geldiği belirtildi. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis gönderildi. Olay yerinde inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tanker patlama #patlama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.