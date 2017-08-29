Aker ve Şaşmaz'ın telefonları inceleniyor!

Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar etmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Şaşmaz ve Aker'in cinayetten 30 gün önce telefonla konuştukları, olay günü ise cep telefonuyla mesajlaştıkları belirlendi. Telefonlar Siber Şube'de inceleniyor. Filiz'in Aker, Temmuz 2016'da Vatan Şaşmaz'ın annesinin bir paylaşımına da cevap yazmış. Aker'in yeğeninin iddiası ise çok dikkat çekici. Yeğen, Aker'in Vatan Şaşmaz'ı sırtından vurmasında bir mesaj olduğunu düşünüyor

Filiz Aker'in İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar etmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor ancak soru işaretleri de devam ediyor. Sevilen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın, kendisine yönelik takıntısını bildiği Filiz Aker'in otele davetini neden kabul ettiği henüz ortaya çıkmadı. Daha önce 2 kez intihara kalkışan Aker, benzer bir tehditte mi bulundu, yoksa helalleşmek için mi Şaşmaz'ı çağırdı? Bir diğer iddia ise Aker'in Şaşmaz'dan para getirmesini beklediğine ilişkin... Aker'in sağ elinde eldiven takılı olması ise cinayeti planladığı ihtimalini akla getiriyor. İşte şu ana kadar ortaya çıkan detaylar ve son iddialar:



TELEFONDA ÖNEMLİ AYRINTI



-İlk bilgilere göre Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker arasında cinayetten 30 gün önce bir kez telefon görüşmeleri tespit edildi. Aker ve Şaşmaz'ın cep telefonları incelenmek üzere Siber Şube'ye gönderildi. Olay günü cep telefonuyla mesajlaşarak buluştukları anlaşıldı.



'GEL HELALLEŞELİM'



-Sır perdesinin aralanması için gözler Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in telefon kayıtlarında. Aker'in, Vatan Şaşmaz'a 'Gel konuşalım, helalleşelim' diye mesaj attığı, bunun üzerine Vatan Şaşmaz'ın otele gittiği iddia ediliyor.



ŞAŞMAZ'IN ANNESİYLE YAZIŞMIŞ



-Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Saydam 5 Temmuz 2016'da Instagram'dan oğlu Vatan ve gelini Yasemin Adalı'nın fotoğrafını paylaştı. Filiz Aker ise fotoğrafı iki ayrı farklı instagram hesabından beğenerek "Size de hayırlı bayramlar dilerim" yazmış. Saydam ise Aker'e kalp görseli göndererek yanıt vermiş.



ODADA NELER OLDU?



Saat 17.49'da Filiz Aker'in odaya girdiği, 17.52'de Vatan Şaşmaz'ın geldiği belirlendi. İlk bulgular Şaşmaz'ın içeri girdikten bir süre sonra korkunç olayın yaşandığı yönünde. Görevliler saat 19.20'de kapıya geldi. Kapı içeriden sürgülü olduğu için açılması zaman aldı. 19.45 gibi odaya girildi ve saat 19.47 sularında olay polise bildirildi.



DÜŞÜNCE DE VURMUŞ!



-Polis raporuna göre Aker, Smith Wesson marka tabancayla Vatan Şaşmaz'a 4 atış yaptı. Vatan Şaşmaz'ın düşme şeklinden yola çıkılarak konuştuktan sonra kapıya yöneldiğinde ilk kurşunu yiyip yere düştüğü değerlendiriliyor.



Diğer 3 atışın yakın mesafeden yapıldığı tespit edildi. Filiz Aker’in elinde bulunan Smith Wesson toplu tabancanın olayda kullanıldığı tespit edildi. Silahın Filiz Aker’in üzerine "Bulundurma" ruhsatlı olduğu belirlendi. Akar, silahının ruhsatını geçen yıl almış. Adres olarak ablasının Şişli'deki evini göstermiş.





ELDİVENİN SIRRI NE? CİNAYETİ PLANLAMIŞ...



-Polisin olay yerinde çektiği fotoğraflarda önemli bir detay var. Yatakta kanlar içinde yatan Filiz Aker'in sağ elinde bir eldiven görülüyor. Bu ayrıntı, Aker'in cinayeti bir tartışma sonrası değil planlayarak işlediğinin göstergesi olarak nitelendiriliyor. Polise göre Aker, Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra yatağa oturdu ve kendi sağ kulağının üzerine tek el ateş ederek yaşamına son verdi. Aker'in cesedi yatakta tavana bakar halde bulundu. Şaşmaz'ın cansız bedeni ise kapıya yönelmiş halde, yüz üstü yatarken bulunmuştu.





MEZAR İÇİN 25 BİN LİRA



-Filiz Aker'in 1 Mayıs'ta Tuzla'daki aile mezarlığını 25 bin TL harcayarak onardığı, kendisine ait mezara da ismini ve doğum tarihini yazdırdığı ortaya çıktı.



AKER'İN PARASI BİTTİ İDDİASI



-Filiz Aker'in parasının tamamen bittiği de bir diğer iddia. Hatta otel ücretini ödeyecek parasının bile kalmadığı öne sürülüyor.



VATAN ŞAŞMAZ'DAN HAMİLE KALMAK İSTEDİ



Eski manken Filiz Aker'in yeğenlerinden de ilginç iddialar peş peşe geliyor. Yeğenlerinden Dora, "Vatan'ın suçu yok, teyzem platonik aşk besliyordu" demişti.



Bir diğer yeğen Dilek Bayer, halası Filiz Aker'in aşk yaşadıkları dönemde Vatan Şaşmaz'dan çocuk yapmak istediğini iddia etti. Ve şöyle konuştu: "O güçlü bir kadındı bir şeyleri hazmedemedi. Vatan'la ilişkisi vardı tabii, büyük aşk yaşadılar. Emel Sayın'ın yeğeniyle birlikteyken çok güzel bir ilişkisi vardı. Ya canını yaktı onun duygusal anlamda bilmiyorum. Son dönemde halamı hep arar sorardı. Gerçek ismi Fatoş Bayer'di. Bekliyordum böyle birşey yapacağını ama bu şekilde beklemiyordum. Silahlı ruhsatlıydı. Halam planlı bir kadındı her şeyin organizasyonunu önceden yapardı. Halam zaten Vatan'dan çocuk yapmak istiyordu ama hamile kalamamıştı. Doktoru hamile kalamayacağını söylemiş. Güzel bir ilişki yaşadılar, halam bunu hazmedemedi"



BİLEREK SIRTINDAN VURDU İDDİASI



-Yeğen Dilek Bayer'in bir diğer iddiası ise oldukça çarpıcı: "Çok politik bir kadındır kimseyle arasını bozmaz. Geldi bence 'Aaaa hadi canım benim görüşürüz' dedi Vatan arkasını döndü o da arkasından sıktı. Demiştir 'Sen beni sırtından vurdun ben de seni sırtından vuracağım' Aile içinde otorite ondaydı patron oydu.