Elektrik enerjisi hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir çünkü gün içerisinde işten eğlenceye kadar her alanda yaptığımız neredeyse tüm etkinliklerin içerisinde elektrikle çalışan bir cihaz bulunmaktadır. Evde yeni yıkanmış elbiseleri ütüleyen ev hanımından iş yerinde grafik tasarlayan bir tasarımcıya kadar herkesin elektriğe ihtiyacı vardır. Elektrik denildiğinde de akla ilk gelenlerin başında prizler gelmektedir çünkü kullandığımız cihazların fişlerini genellikle prize takarız. Prizler ihtiyaca ve tercihe göre farklı çeşitlerdedir. Peki son yıllarda çok popüler olan “akım korumalı priz” nedir? Görünüm olarak normal prizlerden pekte farklı olmayan bu akım korumalı prizler ne işe yarar?

Akım korumalı priz, gelen elektrik akımı ile ilgili sorunlarda prize bağlı cihazların zarar görme olasılığını en aza indirmek için kullanılır. Bazı durumlarda prize olması gerekenden fazla akım gelebilir ve bu durumlarda elektrikle çalışan cihazlar zarar görebilir. Aslında elektrik akımında dalgalanma oldukça sık yaşanan bir durum olsa da çok düşük veya çok yüksek akım olduğu anlarda cihazların zarar görme olasılığı çok büyüktür. Bu gibi sorunların önüne kolayca geçmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan birisi de akım korumalı priz kullanmaktır.



Akım korumalı priz ne işe yarar?

Çoğu zaman kesintisiz güç kaynağı yani UPS cihazı ile karıştırılan akım korumalı priz aslında tam olarak bir UPS cihazının özelliklerini sağlamamaktadır. Çünkü UPS cihazı gelen akımla prize takılı cihaz arasında bir köprü görevi görmektedir. Gelen akımın değeri ne olursa olsun UPS cihazı bir miktar elektriği bataryası sayesinde depolayarak cihaza bünyesindeki elektriği dengeli bir şekilde gönderir. Böylece düşük veya yüksek voltajdan ve dalgalanmalardan cihaz etkilenmez. Ancak akım korumalı priz sadece yüksek voltajlarda cihazın zarar görme riskini azaltabilir.

Cihazları yüksek voltaja karşı korumak için kullanılan akım koruma prizler aynı zamanda zararlı olabilecek dalgalanma ve gürültülere karşı da prize bağlı çalışan cihazların etkilenmelerini önlemeye çalışır. Ayrıca akım korumalı priz sadece cihazı değil aynı zamanda cihaz içerisindeki bileşenleri de zarar görmekten kurtarabilir. Örneğin bir bilgisayar yüksek voltaj geldiğinde tüm bileşenleri ile komple zarar görmeyebilir. Sadece bilgisayarın içerisindeki herhangi bir donanım zarar görebilir. Bu bilgisayarın zarar görmediği anlamına gelmez.



Akım Korumalı Priz Modelleri ve Fiyatları

Akım korumalı prizler aynı diğer prizler gibi tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve altılı gibi modellere sahiptir. İhtiyacınıza ve bütçenize göre aradığınız tüm priz modellerini bulabilirsiniz. Fiyat olarak da normal prizlerden çok farklı olmayan akım korumalı prizler bu özellikleri ile oldukça tercih edilebilir bir üründür. Dünya çapında bilinen bir marka olan Schneider Electric tarafından hazırlanan Fazticaret sitesinin Akım Korumalı Priz kategorisinde ürün modellerini ve fiyatlarını inceleyebilir hatta online olarak kolayca sipariş verebilirsiniz.