Akın Öztürk: Keşke ölseydim de...

15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının yargılaması devam ediyor. Davada yargılanan Akın Öztürk, "Keşke bu operasyonlardan birinde ölseydim de bugün bu haksız suçlamayla karşı karşıya kalmasaydım" dedi

Akın Öztürk: Keşke ölseydim de...

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, darbenin askeri kanadının bir numarası olduğu iddiasıyla yargılanan  eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasını yaptı. Öztürk, 46 yıllık pilotluk hayatında bir çok operasyona katıldığını belirterek, "Keşke bu operasyonlardan birinde ölseydim de bugün bu haksız suçlamayla karşı karşıya kalmasaydım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #15 temmuz #akın öztürk
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