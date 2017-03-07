Akın Öztürk'le ilgili yeni gelişme! İki kez kaçmayı denemiş

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bir iddiaya göre, darbenin kilit isimlerinden biri olan Akın Öztürk, darbenin başarısız olduğunu görünce kaçmaya çalışmış

Başbakan'la görüşeceğini söylemiş

Türkiye'ye 15 Temmuz'da acı bir darbe girişim ile karşı karşıya kaldı. Darbe girişimi sonrası ayrıntılar ise ortaya çıkmaya devam ediyor.Darbe girişimine dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Akın Öztürk'le ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.Darbenin kilit isimlerinden biri olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk'ün darbe girişiminin başarısız olduğunu gördükten sonra Akınca Üssü'nden 2 defa kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.İddiaya göre Akın Öztürk, bir helikoptere binerek kaçmaya çalıştı, ancak darbe karşıtı askerlerin müdahalesi sonrası helikopter havalanamadı.Akıncı Üssü'nden kaçamayan Öztürk'ün daha sonra da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Başbakanlık konutuna götürecek olan helikoptere binmek istediği, ancak Akar'ın buna izin vermediği belirlendi.Olay ise helikopter pilotu Halil Gül'ün ifadesiyle ortaya çıktı. Gür, Akın Öztürk'ün kendisine geldiğini ve Başbakan'la görüşmek istediği için helikoptere binmek istediğini söyledi. İlk havalanma kalkışmasında savaş uçağının kendilerine ateş ettiğini belirten Gür, bir saat sonra tekrardan kalkmayı denediklerini bu sefer de bir yer cobrasının kendilerine ateş ettiğini bu yüzden helikopteri kaldıramadıklarını söyledi.