"Karşı karşıya olduğumuz durum bir vekalet savaşıdır"



Statü değişikliği

Haber Kaynağı: AA

Hava Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 1 Eylül'de yaptığı F-16 uçuşuyla "2016-2017 Uçuş Eğitim Yılı"nın açılışını gerçekleştirdi.Açıklamada, Orgeneral Ünal'ın uçuşu Kazan'daki "Mürted Hava Meydan Komutanlığı"ndan yaptığı belirtildi. Böylelikle 4. Ana Jet Üs Komutanlığının adının Mürted Hava Meydan Komutanlığı, jet üs komutanlığı statüsünün ise meydan komutanlığı olarak olarak değiştirildiği de duyuruldu.Orgeneral Ünal, meydan komutanlığından Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına kullandığı F-16 ile gitti. Ünal, burada Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile tüm uçucu birliklerde geleneksel olarak her uçuş eğitim yılının ilk gününde icra edilen kurban kesimi törenine katıldı. Kurban kesiminin ardından Orgeneral Ünal, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına yine kullandığı F-16 ile geçti.Buradaki birlikleri ziyaret eden Orgeneral Ünal, Türkiye'nin egemenliği için vazgeçilmez olan Hava Kuvvetleri Komutanlığının özellikle son dönemlerde kazandığı kabiliyetleri kullanarak başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere başarılı görevleri icra ettiğini söyledi.Türkiye'nin karşılaştığı risk ve güvenlik ortamını da değerlendiren Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, şunları kaydetti:"Karşı karşıya olduğumuz durum bir vekalet savaşıdır. Bu kurgulanmış oyunun bilinen taşeronları ise PKK ve uzantıları, DAEŞ ve FETÖ'dür. Adeta bir şeytan üçgenini anımsatan bu kirli oyununun amacına ulaşmasını engellemek asli görevimizdir. FETÖ ihanet çetesinin içimizde barınmasına asla izin verilmeyecektir. Bu doğrultuda yeni uçuş eğitim yılındaki sorumluluklarımız bizlerden çok çalışıp çok yorulmayı beklemektedir. Bu onurlu mücadelede her birimiz 2-3 kişilik çalışacak ve Türkiye için başka Hava Kuvvetleri olmadığını unutmayacağız."Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan düzenlemenin ardından adı Mürted Meydan Komutanlığı olarak değiştirilen 4. Ana Jet Üs Komutanlığının statüsü de değiştirildi. Filo komutanlıkları lağvedilen komutanlık yeni statüsü kapsamında sadece hava meydan komutanlığı olarak hizmet verecek. Komutanlık, yeni statüsü kapsamında bünyesinde filo komutanlığı barındıramayacak.4. Ana Jet Üs Komutanlığının adı daha önce Mürted Hava Üs Komutanlığı olarak kullanılıyordu. Komutanlığın adı 1993'te Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildi. Üs komutanlığı ismini, 1968'te görev uçuşunda şehit olan Kurmay Albay Erol Akıncı'dan almıştı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, darbe girişimine katılan askerler tarafından üs olarak kullanılmış, buradan havalanan jetler Ankara'da aralarında TBMM'nin de bulunduğu bazı yerleri bombalamıştı. TSK'nın komuta kademesi de FETÖ mensubu askerler tarafından burada alıkonulmuştu.