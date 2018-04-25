Akit TV sunucusu hakkında zorla getirme kararı

Akit TV'de yayınlanan "Gün Başlıyor" isimli programda kullandığı sözlere ilişkin hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istenen eski sunucu Ahmet Keser’in yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Ahmet Keser hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Keser katılmadı. Duruşmada, “şikayetçi sıfatıyla CHP Milletvekili Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil ile yine “şikayetçiö Şecatttin Çelikler’in Avukatı Gülcan Karakaş da hazır bulundu.

İddianamenin kabul kararını okuyan hakim Sabire Begimay Yıldız Summak, BİMER’e yapılmış çok sayıda gizli şikayet dilekçelerinin mahkemenin dava dosyasına ibraz edildiğini belirtti.



AVUKAT CİNGİL: SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ

Söz alan şikayetçi avukatı Onur Cingil şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanık ifadelerinde belli muhitleri ve TBMM’ye karşı ithamlarda bulunmuştur. Bu ithamlar doğrudan müvekkilim olan milletvekiline yönelik olduğundan katılma talebimiz vardır. Sanığın iddianamede yazılı olan suçu işlediği bellidir. Usulüne uygun tebligat yapıldığı halde duruşmaya katılmadığından sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep ediyoruz. Sanık programda 'Cihangir’den başlarız Etilere kadar…' diyerek aslında Türkiye sınırlarında ulusal düzeyde tüm topluma yapılmış bir tehdit vardır. Savcılık burada ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ olarak değerlendirmiştir. Olayın içeriğine baktığımızda sanığın TCK’da yer alan “Tehditö, “Hakaretö ve "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları da işlendiğini dikkate alarak cezalandırılmasını talep ederiz. Suç kanaatimizce görüntülerle, delillerle sübut bulunmuştur" dedi.

Şecattin Çelikler’in avukatı Gülcan Karakaş da müvekkilinin iş adamı olduğunu ve davaya katılma talebinde bulunduklarını söyledi.



TANIK: SANIK AFRİN HAREKÂTININ HEYECANI İLE BÖYLE BİR SÖYLEMDE BULUNMUŞTUR

Duruşmada tanık olarak dinlenen Doğan Kasadolu da "Ben, Akit Gazetesi’nde Yahudi dinine mensup bir işadamı olarak bazen gazeteye çağrılıp konuşmalar yapıyorum. Sanık, olay günü televizyonda Afrin harekâtının heyecanı ile böyle bir söylemde bulunmuştur. Sanığın ifadelerinde suç kastı yoktur. Tamamen olayın heyecanı ile söylemiş sözleridir. Olay hakkındaki bütün bilgim ve görgüm bundan ibarettir"diye konuştu.



"MÜVEKKİLİM YAPILAN LİNÇ DURUMLARI SEBEBİYLE ŞU AN MEMLEKETİNDEDİR"

Söz alan sanık avukatı Ali Paççi de katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ederek, "Kanunda suçtan zarar gören ifadesi sınırları tam olarak çizilmemiştir. Anayasa Mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da bu suçlarda doğrudan doğruya zarar görenlerin katılma talebinde bulunacağı açıktır. Dolaylı olarak veya muhtemel zararlar davaya katılma hakkı vermez. Dosya bakımından ihbar eden sıfatları bulunan ve bu celse katılma talebinde bulunan aslında şikayetçi olamayacak olan taraf vekillerinin katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Avukat Paççi, "Mahkemenize sunmuş olduğum 23 Şubat 2018 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı sitesinde yer alan ifadelerle kamuoyunu yanıltmak amacıyla fotoğraf, video, bilgi ve haberlerin gerçek dışı paylaşıldığını ifade etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’na müzekkere yazılarak 23 Şubat 2018 tarihine ait basın açıklamasının celbini talep ediyorum. Bu ifadelerden de anlaşılacaktır ki müvekkilim iddianamede yazan ifadeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin basın açıklamasında da dile getirilen eleştiriler nedeniyle söylediği anlaşılacaktır. Müvekkilimin duruşmaya gelememesinin sebebi de il dışında olmasındandır. Yapılan linç durumları sebebiyle şu an memleketindedir" şeklinde konuştu.



SANIK HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI

Sanık Ahmet Keser hakkında zorla getirme müzekkeresi çıkarılmasına karar veren mahkeme, suçtan zarar görmeyen şikayetçilerin katılma taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi. Mahkeme, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 23 Şubat 2018 tarihli Zeytindalı Harekatı’na ilişkin basın bildirisinin müzekkere yazılarak istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" isimli programda kullandığı sözlere ilişkin sunucu Ahmet Keser hakkında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, Keser hakkında "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Ahmet Keser de ardından Akit TV’den istifa etmişti.