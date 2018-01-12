AKP'den gelen eleştirilere Gül'den yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı AK Partililerin yaptığı eleştiriler soruldu. Gül, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek yakışmaz. Onun için polemiğe girmiyorum arkadaşlarla" dedi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışı kendisine soru soran muhabirlere yanıt verdi. Gül, son zamanlarda AKP'den kendine gelen eleştiriler için bu konularda polemiğe girmek yakışmaz diyerek yanıt verdi. Gül, bu yüzden kimseyle polemiğe girmeyeceğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı

Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile ilgili verdiği tahliye kararı ile ilgili soruları da yanıtlayan Gül, her zaman gazeteci ve yazarların serbest kalması gerektiğini söylediğini belirtti. Yargılamanın yine devam edeceğini belirten Gül,



Gül, OHAL'in herhalde son defa meclise sevk edildiği kanaatinde olduğunu söyleyerek, 'umarım son kez uzatılır' dedi. Türkiye'nin olağanüstü bir dönem yaşadığını belirten Gül, ancak artık normalleşmesi gerektiğini belirtti. Gül şunları söyledi: "Yargılama yine devam eder ama gazetecilerin, yazarların serbest yargılanması gerektiğini hep söyledim. Herhalde son defa meclise sevk edildiği kanatindeyim OHAL’in. Umarım son kez uzatılır. Olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye. Bunların kontrol edilmesi için gerekliydi ama artık normalleşmesi herkes için büyük bir ümit olur kanaatindeyim." Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile ilgili verdiği tahliye kararı ile ilgili soruları da yanıtlayan Gül, her zaman gazeteci ve yazarların serbest kalması gerektiğini söylediğini belirtti. Yargılamanın yine devam edeceğini belirten Gül, OHAL ile ilgili de yorum yaptı.Gül, OHAL'in herhalde son defa meclise sevk edildiği kanaatinde olduğunu söyleyerek, 'umarım son kez uzatılır' dedi. Türkiye'nin olağanüstü bir dönem yaşadığını belirten Gül, ancak artık normalleşmesi gerektiğini belirtti. Gül şunları söyledi: "Yargılama yine devam eder ama gazetecilerin, yazarların serbest yargılanması gerektiğini hep söyledim. Herhalde son defa meclise sevk edildiği kanatindeyim OHAL’in. Umarım son kez uzatılır. Olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye. Bunların kontrol edilmesi için gerekliydi ama artık normalleşmesi herkes için büyük bir ümit olur kanaatindeyim."