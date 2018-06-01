AKP'li isim esnafa 'nasılsın' diye sorunca...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün Rize’nin Fındıklı ilçesinde esnafı ziyaret etti. AKP'li Hayati Yazıcı'nın 'nasılsın' diye sorduğu esnaftan "İyi değiliz, nasıl iyi olalım' yanıtı gelince tartışma çıktı. Tartışmaya AKP’li Belediye Başkanı Adnan Özbalaban da dahil oldu. Özbalaban, esnafa, "terbiyesizlik yapma” dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gençlik, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rize milletvekili adayı Muhammet Avcı ile Derepazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

AKP’nin yüzünü her zaman millete döndüğünü belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşla tartıştı. Esnafa “nasılsınız” diye soran Yazıcı, “İyi değiliz, nasıl iyi olalım” yanıtını alınca tartışma çıktı. Tartışmaya AKP'li Belediye Başkanı Adnan Özbalaban da dahil oldu. Özbalaban, esnafa, “terbiyesizlik yapma” dedi. Bunun üzerine Şükrü Aksoy da “sen ne hakla terbiyesiz dersin, asıl terbiyesiz sensin” deyince AKP heyeti dükkandan ayrıldı. Kısa süre sonra dükkana giden zabıta ekipleri masa ve sandalyelerle dükkandaki afişlerin kaldırılmasını istedi.

AKSOY: MAĞDUR DEĞİLİM İTİRAZ ETTİM HAKKIMI SAVUNDUM

Cumhuriyet gazetesine konuşan esnaf Şükrü Aksoy yaşananları şöyle anlattı:

“AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, belediye başkanı, adaylar seçim gezisi yaparken eşimle birlikte çalıştığımız dondurma dükkanıma da geldiler. Üstten bakışları vardı. Benim dükkanımda anti- faşist bütün etkinliklerin afişleri yıl boyu asılıdır. 1 mayıs, 6 mayıs afişleri vardı. Elimde su bardağı su içiyordum. Hayati Yazıcı ‘nasılsınız’ diye sordu. Ben de ‘iyi değiliz’ dedim. Bir sessizlik oldu. ‘İyi olmamızı mı bekliyordunuz?’ deyince ikinci bir sessizlik ve soğuk bir hava oldu. Buranın belediye başkanı bana 5-6 metreden ‘terbiyesizlik yapma’ diye seslendi. Ben de ‘sen ne hakla bana terbiyesiz dersin, asıl terbiyesiz sensin’ dedim. Onlar ayrıldılar gittiler. 15 dakika geçti, zabıta görevlileri eşime masa ve sandalyelerin kaldırılmasını söylemiş. 15 dakika sonra zabıta amiri yan tarafta dükkanı olan kayınbiraderime masa ve sandalyelerin kaldırılacağını ve afişlere ceza kesileceğini söylemiş. Buna bir tepki oluştu, dayanışma oluştu. Gece 12.00’ye kadar insanlar burada oturdu. esnaf ve Sanatkarlar Odası belediye ile görüştü. Belediye başkanını, başkanlık döneminden beri tanıyorum. Mazlumken iktidarlaştı diyebiliriz. Ben burada mağdur değilim. İtiraz ettim, hakkımı savundum. İktidar karşısında eğilim bükülmedim Bu itiraz kültürüne gereksinim var. Fındıklı Rize’de ‘hayır’ın çıktığı tek yer, HES yapılamayan tek yer. Burada böyle bir dayanışma vardır.”