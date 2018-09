AKP şimdiye kadar 278 kurumu sattı!

AKP’nin özelleştirme ısrarı kamu kurumlarının elden çıkarılmasıyla sonuçlandı. CHP’li Haydar Akar, kamunun elinde sadece 71 kurum kaldığını söyleyerek "Üretimden vazgeçtiler. Ekonomik krizin ana sebebi bu" dedi

Türkiye'de cumhuriyet döneminin ilk yıllarında devlet yatırımlarına büyük önem vererek şeker, demir, kağıt, çay, fındık, elektrik, taş kömürü gibi üretim yapan büyük fabrikalar inşa edildi. 1990'lı yıllarda büyük bir özelleştirme rüzgarına kapılan Türkiye'de birçok kamu kuruluşu özelleştirmeden nasibini aldı. AKP'nin hızlı özelleştirme politikaları sonucu şu an devlete ait ya da devletin ortak olduğu yalnız 71 kurum kaldı. 1995'te Türkiye'de kamu işletmelerinin sayısı 278'di. Özelleştirmelerle birlikte 2000'li yılların başında bu sayı 240'a, AKP döneminde ise devlete ait ya da devletin ortak olduğu yalnız 71 kurum kaldı.

“SORUMLUSU AKP'DİR”

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi, önceki dönem KİT Komisyonu Üyesi Haydar Akar, ekonomik krizin temel nedeninin üretimden vazgeçip tüketime yönelmek olduğunu söyleyerek “Bunun en büyük sorumlusu AKP'dir” dedi. Haydar Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “1980 yılında Türkiye'deki kamu iktisadi işletmelerinin sayısı 166'ydı. Bu rakam kimi şirketlerin bünyesinde kurulan yan işletmelerle birlikte arttı. 1995 yılında Türkiye'de kamuya ait işletmelerin sayısı 278'di. Türkiye Cumhuriyeti bu işletmelerin büyük bir bölümünden kâr elde ediyordu. Kâr getirmeyen işletmeler ise vatandaş için hizmet üretiyordu. Bu işletmelerle zaman içerisinde ilgilenen olmadı. İşletmelerde yer alan makineler eskidi, kadrolar şişti. Bu da işin bahanesi oldu. ‘Zarar ediyor' denilerek düğmeye bir bastılar, Türkiye'nin doğusundan batısına ne var ne yok sattılar.”

TELEKOM, HATALAR SİLSİLESİ

CHP Kocaeli milletvekili Akar, AKP döneminde özelleştirmede müthiş bir artış görüldüğünün altını çizerek, “Son olarak şeker fabrikalarının da satılmasıyla birlikte Türkiye'de kamuya ait işletme sayısı 71'e kadar düştü. Bu özelleştirmeleri öyle gözü kapalı ve kör bir anlayışla yaptılar ki bunun da son örneğini Türk Telekom'da gördük. Bir firma adeta Türkiye Cumhuriyeti'ni dolandırdı ve kaçtı.

Türkiye Cumhuriyeti bankalarından çektiği kredilerle, Türk Telekom mülklerini ipotekleyerek özelleştirme ihalesini kazanan firma, birkaç yıl boyunca vatandaştan para topladıktan sonra kredi borcunu ödemedi ve çekti gitti. AKP döneminde yapılan neredeyse bütün işler gibi bunun da ne kadar büyük bir hatalar silsilesi ile yapıldığını gördük” şeklinde konuştu.

“SEKA satıldı, tuvalette kullanacak kağıt bulamıyoruz”

Satılan kurumların parlak dönemlerinde ihracat yaptıklarını ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduklarını savunan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: “8 ilde üretim tesisi bulunan SEKA Kağıt Fabrikası, Japonya'ya bile kağıt ihraç ediyordu. Böylesi büyük bir üretim alanını hiçe sayan AKP yüzünden bugün ülkede döviz kuru her geçen gün yükseliyor. Çok derin bir yarayı yara bandıyla kapatmaya çalışıyorlar ancak ekonomi kangren olmuş durumda. Bunun yanında özelleştirmeler nedeniyle parayla satın alınacak ürün bile bulunamıyor. Yine SEKA satıldığı için gazete basacak, kitap yapacak, tuvalette kullanacak kağıt bulamıyoruz.”

İŞTE AKP’NİN SATTIKLARI

– Paşabahçe Cam Sanayi

– Ereğli Demir Çelik

– İskenderun Demir Çelik

– ASELSAN Hisseleri

– HAVELSAN Hisseleri

– ETi Holding

– PETKİM

– TÜPRAŞ

– BURSAGAZ

– ESGAZ

– EÜAŞ Ahlat Akarsu Sant.

– TEDAŞ Başkent Elektrik

– Ünye Çimento A.Ş.

– Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.

– TEKEL Alkollü İçkiler A.Ş.

– İstanbul Sigara Fabrikası

– Kıbrıs Türk Tütün Ltd. Şti.

– Merinos Halı Markası

– Seydişehir Eti Alüminyum

– Mazıdağı Fosfat Tesisleri

– Hekimhan Demir Madeni

– Güney Ege Linyit İşletmesi

– Ayvalık Tuz İşletmesi

– Çankırı Kaya Tuzlası

– Et Balık Samsun Soğuk Hava

– Sümer Holding

– Yeşilova Halı, Yün, İplik

– Manisa Pamuklu Mensucat

– Beykoz Deri ve Kundura

– Manisa Et-Tavuk Kombinası

– Kütahya Şeker Fabrikası

– OYAKBANK

– T. Sınai Kalkınma Bankası

– Yapı Kredi Bankası

– Sabiha Gökçen Havaalanı

– SEKA

– THY-USAŞ Hisseleri

– Türk Telekom

– AyCell

– Araç Muayene İstasyonu

– Ray Sigorta A.Ş.

– Başak Sigorta A.Ş.

– İskenderun Limanı

– SÜTAŞ Malatya İşletmesi

– Ortadoğu Teknopark A.Ş.

– İstanbul İmar LTD. Şti.

– TCDD Mersin Limanı

– Büyük Efes Oteli

– SEKA'nın fabrika ve tesisleri

– Başkent Doğalgaz Dağıtım

– Koç Holding hisseleri

– THY- Lojmanları

– Trakya Cam ve Anadolu Cam

– KTHY hisseleri

– TOFAŞ hisseleri

– ÇELBOR

– TAKSAN

– Oymapınar Barajı

– Antalya Limanı

– GERKONSAN

– DİTAŞ

– TÜMOSAN

– Ortadoğu Teknopark a.ş.

– Sakarya Traktör İşletmesi

– HEKTAŞ A.Ş.

– Büyük Ankara Oteli

– Büyük Tarabya Oteli

– Kızılay Emek İşhanı

– Kuşadası Tatil Köyü

– İstanbul Hilton Oteli

– Çelik Palas Oteli

– Erciyes Sosyal Tesisleri,

– Ataköy Otelcilik A.Ş.

– Ataköy Marina

– Kuşadası Tatil Köyü

– Yeditepe Beynelmilel

– Otelcilik hiseleri

– OYAK İnşaat hisseleri

– MEYBUZ A.Ş.

– ARÇELİK hisseleri

– ASPİLSAN Askeri Pil San.

– TKİ'ye ait 79528 ve 73021no.lu maden ruhsatları

– Cam ve Çimento Sanayi

– Soda Sanayi ve Metal

– BUMAS

– ERYAĞ

– İstanbul İmar Ltd. Şti.

– SÜTAŞ hisseleri

– Tercan İşletmesi makineleri

GÜBRE SANAYİ İŞLETMELERİ

– Gemlik, Samsun, İstanbul ve Kütahya fabrikaları, İstanbul Satın Alma Müdürlüğü Binası, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Fatsa depoları

TEKEL İŞLETMELERİ

– Alkollü İçk. Sanayi

– Adana, Tokat, Bitlis, Malatya, Samsun-Ballıca sigara fabrikaları, ambalaj fabrikası müdürlüğü

– Ankara Başmüdürlük Binası (İkiz Kuleler)

– Bodrum tesisleri ve taşınmazları

– Gemlik Suni İplik Müessesesi taşınmazları

– İnegöl Kibrit Fabrikası

– İstanbul Tütün Mamulleri

– Kastamonu Jüt İpliği Fabrikası makine ve teçhizatı

– TEKA

– Sigara San. İşletmesi'ne ait puro marka ve varlıklar

– İzmir Yaprak Tütün İşletmesi makine – teçhizatı

TUZ İŞLETMELERİ

– Çamaltı, Tuzluca Tuzlası, Yavşan Tuzlası, Kağızman Tuzlası,Kaldırım Tuzlası, Kayacık Tuzlası, Kristal Tuz Rafine, Sekili Tuzlası

SÜMER HOLDİNG

– Adıyaman, Bakırköy, Diyarbakır, Malatya, Sarıkamış

ve TÜMOSAN işletmesi

– Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi

– Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi

– Akdeniz İşletmesinin Makine ve teçhizatları

– Merinos İşlet. makine ve teçhizatları

ŞEKER FABRİKALARI

– Adapazarı Şeker Fabrikası

– Amasya Şeker Fabrikası

– Et ve Balık Üretim A.Ş.

– Mersin Soğuk Hava Depoları

– 11 Mağaza, 23 büro

SANTRALLER

– Akyazı, Anamur, Bayburt, Berdan, Besni, Bozkır , Bozüyük Bozyazı, Bünyan, Büyükkızoğlu, Cerrah, Çağ, Çamardı, Çemişgezek, Değirmendere, Derinçay, Dere, Dereköy, Derme, Durucasu, Engil, Erciş, Erkenek, Ermenek, Esendal, Finike, Girlevik, Göksu, Hendek, Hoşap, İvriz, Karaçay, Karaköy, Kayadibi, Kayaköy, Kernek, Kısık ve Kiti, Kovada I, Kovada II, Koyulhisar, Kuzuculu, Malazgirt, Otluca, Pınarbaşı, Sızır, Silifke, Sönmez, Suuçtu, Telek, Uludere, Visera (Işıklar) ile Zeyne akarsu santralleri.

– Hamitabat Elek. Üretim

– Çatalağzı Termik Santrali

– Kangal Termik Santrali

– Kemerköy Termik Santrali

– Kemerköy Liman Sahası

– Orhaneli Termik Santrali

– Seyitömer Termik Santrali

– Soma Termik Santrali

– Tunçbilek Termik Santrali

– Yatağan Termik Santrali

– Yeniköy Termik Santrali

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ

– Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

– Akdeniz Elektrik Dağıtım

– ARAS Elektrik Dağıtım

– Başkent Elektrik Dağıtım

– Boğaziçi Elektrik Dağıtım

– Çamlıbel Elektrik Dağıtım

– Çoruh Elektrik Dağıtım

– Dicle Elektrik Dağıtım

– Fırat Elektrik Dağıtım

– Gediz Elektrik Dağıtım

– İstanbul Anadolu Yakası

– Elektrik Dağıtım

– Meram Elektrik Dağıtım

– Osmangazi Elektrik Dağıtım

– Sakarya Elektrik Dağıtım

– Toroslar Elektrik Dağıtım

– Trakya Elektrik Dağıtım

– Uludağ Elektrik Dağıtım

– Vangölü Elektrik Dağıtım

– Yeşilırmak Elektrik Dağıtım

BANKALAR

– İş Bankası hisseleri

– Halk Bankası hisseleri

ETİ HOLDİNG

– Mazıdağ Fosfat, Divriği Demir Madeni, Alümina Madeni

– Bursa Linyitleri İşletmesi, ETİ Bakır, ETİ Elektro Metalurji, ETİ Gümüş, ETİ Krom, Çayeli Bakır İşletmeleri, Karadeniz Bakır İşletmesi, Samsun İşletmesi, Murgul işletmesi, Giresun'da 2 Maden ruhsatı Murgul Hidroelektrik Santrali Samsun'daki taşınmazlar

ve 1 maden ruhsatı.

TERSANE, LİMAN VE GEMİLER

– Taşucu Tersane Alanı Afyon, Aksu, Balıkesir, Kastamonu Akkuş, Çaycuma ve Karacasu işletmeleri

– Ankara Alım Satım Müdürlüğü binası, Ardanuç İşletmesi varlıkları, YİBİTAŞ Torba İşletmesi, İskenderun Limanı, Derince Limanı, Taşucu Limanı, İskenderun İSDEMİR Limanı, Ereğli ERDEMİR Limanı

TDİ İŞLETMELERİ

– Türkiye Denizcilik İşletmesi'ne (TDİ) ait 9 gemi, Çeşme Limanı, Trabzon Limanı, Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 3 tanker, Dikili Limanı, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Kuşadası Limanı, Ankara Feribotu, Samsun Feribotu, Karadeniz Gemisi

– Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş., Salıpazarı Liman Sahası, Turan Emeksiz Yolcu Gemisi,Yakıt II Gemisi

KAPATILAN İŞLETMELER

– SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi) Köy Hizmetleri (Tasfiye edildi) REYTEK

Kamunun elinde kalan şirketler

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi

TTK Amasra Taşkömürü İşletmesi

TTK Armutçuk İşletmesi

TTK Kozlu İşletmesi

TTK Üzülmez İşletmesi

TTK Karadon İşletmesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)

T. Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)

Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.

Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret. A.Ş.

T. Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü (TEMSAN)

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD)

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ)

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ)

Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ)

T. Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD)

TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş.

Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR)

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)

TTA Gayrimenkul A.Ş.

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tarım İşletmeleri (TİGEM)

Et ve Süt Kurumu (ESK)

Milli Piyango

Devlet Malzeme Ofisi (DMO)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.

Ziraat Sigorta A.Ş.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Ziraat Teknoloji A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.53.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Halk Sigorta A.Ş.

Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler

Halk Finansal Kiralama A.Ş.

Halk Portföy Yönetimi A.Ş.

Halk Faktoring A.Ş.

Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.

Türkiye İhracat Kredi Bankası

İller Bankası A.Ş. (İLBANK)

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Arıcak Turizm ve Ticaret A.Ş.

Türkiye Emlak Bankası A.Ş.

Eti Maden İşletmeleri

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)

T.H. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.

Sümer Holding A.Ş.