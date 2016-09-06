FETÖ ZİKA VİRİSİNDEN DAHA TEHLİKELİ

Haber Kaynağı: DHA

THY’ye ait tarifeli uçakla saat 14.45’te ABD'ye giden Eker'in yanı sıra dün gece AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya ve Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da aynı heyette yer almak üzere ABD’ye gitti. Öte yandan şu an ABD'de temaslarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik’in de Eker başkanlığındaki heyete Washington’da katılacağı bildirildi.Atatürk Havalimanı’nda hareketinden önce bir basın toplantısı düzenleyen Mehdi Eker, örgütün sadece geçen yıl lobi şirketlerine 8 milyon dolar ödeme yaptığını belirterek şöyle konuştu:"Bu FETÖ örgütü gayrı resmi olarak bildiğimiz geçen sene sadece lobi şirketine verdiği 8 milyon dolar, yani FETÖ örgütünün lobi şirketine ödediği para 8 milyon dolar diye gayrı resmi bilgiler var. Dolayısıyla bir devletin tanıtımında kullanacağı çok büyük bir sermaye, uluslararası şirketin kullandığı reklam parasından, tanıtım parasından çok daha fazla. Böyle bir örgüt bu..Zika virüsünden daha tehlikeli."Mehdi Eker ABD’de toplam 25 kişi ve kuruluşla temaslarda bulunacaklarını belirterek, “Orada Feto konusunda Türkiye aleyhine yapılan lobi faaliyetlerini bertaraf etmek için görüşmeler yapacağız. Türkiye- ABD dost ve müttefik iki devlettir. Bu konuda yardımcı olacaklarını deklare ettiler. 11 Eylül’de Pentagon’a yapılan saldırı ABD için ne kadar önemliyse 15 Temmuz’da TBMM’ne yapılan bombalı saldırı da bizim için o kadar önemlidir. Ben o gece parlamentodaydım. O gecenin dehşetini yaşadım. Yaşadıklarımı birebir orada aktaracağım. Bunun için bir seferberlik başlattık” dedi.Mehdi Eker üç gün sürecek programda AK Parti heyetinin, ABD kongre üyeleri, düşünce kuruluşları ve basın temsilcileri ile bir araya geleceğini, bu görüşmelerde FETÖ'nün darbe girişimini ve Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu muhataplarına belgelerle anlatacaklarını, Türkiye'ye iadesi konusunda da talepleri dile getireceklerini bildirdi..