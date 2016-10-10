10 Ekim 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AKP'li Başkan Yardımcısı'na evinin önünde PKK kurşunu

    Van'ın Özalp İlçesi Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, evinin önünde bir grup PKK'lı teröristin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

    10 Ekim 2016 Pazartesi 08:56
    AKP'li Başkan Yardımcısı'na evinin önünde PKK kurşunu
    Van'a bağlı Özalp İlçesi'nin AKP'li ilçe başkan yardımcısı Aydın Muştu, dün saat 21.00 sıralarında evinin önünde saldırıya uğradı. Valilikten alınan bilgiye göre, PKK'lılar Muştu'nun evinin önüne gitti. Önce minibüsü gasp etmek isteyen PKK'lılara Muştu direndi. Bunun üzerine, PKK'lı grup Muştu'yu silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ak Parti İlçe Başkanı Aydın Muştu'nun öldürülmesiyle ilgili Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz Özalp ilçesi Aşağımolla Hasan Mahallesinde ikamet eden ve minibüs işleten aynı zamanda Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, 09.10.2016 günü saat 21.00 sıralarında evine gelen bir grup BTÖ mensubu terörist tarafından önce minibüsü gasp edilmek istenmiş, direnmesi üzerine silahla vurularak öldürülmüştür. Olayla ilgili tahkikat ve faillerin yakalanması çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Van, Van Saldırı, Akpli Başkan öldürme, Aydın Muştu ölüm

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Kocaoğlu'nun adı verilmeli...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Vergisini aksatmayana...
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Ali Kemal'i şimdi okumak
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Baro Seçimleri-2 İzmir Barosu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz