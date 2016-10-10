Haber Kaynağı: DHA

Van'a bağlı Özalp İlçesi'nin AKP'li ilçe başkan yardımcısı Aydın Muştu, dün saat 21.00 sıralarında evinin önünde saldırıya uğradı. Valilikten alınan bilgiye göre, PKK'lılar Muştu'nun evinin önüne gitti. Önce minibüsü gasp etmek isteyen PKK'lılara Muştu direndi. Bunun üzerine, PKK'lı grup Muştu'yu silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Ak Parti İlçe Başkanı Aydın Muştu'nun öldürülmesiyle ilgili Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz Özalp ilçesi Aşağımolla Hasan Mahallesinde ikamet eden ve minibüs işleten aynı zamanda Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, 09.10.2016 günü saat 21.00 sıralarında evine gelen bir grup BTÖ mensubu terörist tarafından önce minibüsü gasp edilmek istenmiş, direnmesi üzerine silahla vurularak öldürülmüştür. Olayla ilgili tahkikat ve faillerin yakalanması çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.