Haber Kaynağı: DHA

Diyarbakır Valiliği, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker'in memleketi olan Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nin Tepe Mahallesi'nde Eker'in anne ve ağabeyinin mezarlarının yakın çevresine tuzaklanmış toplam 640 kilo el yapımı patlaycının bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:"Kurban Bayramı öncesinde terörist faaliyetlere karşı yürütülen önleyici faaliyetler kapsamında, Bismil Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Tepe-Kurudere mahallesi yolunda ve Tepe Mezarlığı civarında icra edilen mayın/EYP arama faaliyeti sonucunda, Tepe Mezarlığı'nın yaklaşık 800 m. güneyinde Radyo/Frekans komutalı ateşleme düzeneği ve 8 adet 1.5 voltluk pil bloğu, ateşleme düzeneği ile mezarlık arasındaki bölgede iki ayrı hat halinde 1700’er metrelik kablo, Tepe Mezarlığı'na giden stabilize yol üzerinde 2 adet 120 kg’lık jelikan bidon içerisinde 240 kg amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Mehdi Eker'in anne ve abisinin Tepe Mezarlığı'nda bulunan kabirlerinin yakın çevresinde 5 ayrı noktada 8 adet 12 kg’lık mutfak tüpü içerisinde infilaklı fitille birbirlerine irtibatlandırılmış 400 kg EYP olmak üzere toplam 640 kg EYP tespit edilmiştir. Söz konusu EYP’ler, kabirlere zarar verilmeden usulüne uygun olarak müdahale edilerek imha edilmiştir. Olayla ilgili olarak Bismil Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda soruşturmaya devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir."