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    • AKP'li İlçe Başkanı, PKK'lılar tarafından öldürüldü

    Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert, işyerinde PKK'lı terörist grubun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, olayın terör bağlantılı olduğunu değerlendirdiklerini belirtirken, Aktert''in işyerinin daha önce de saldırıya uğradığını bildirdi

    11 Ekim 2016 Salı 09:12
    AKP'li İlçe Başkanı, PKK'lılar tarafından öldürüldü
    AK Parti Dilce İlçe Başkanı Deryan Aktert, ilçenin Hani yolu çıkışında bulunan kendisine ait akaryakıt istasyonunda, dün saat 23.00 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre otomobillerle akaryakıt istasyonuna gelen yaklaşık 7-8 kişilik PKK'lı bir grubun otomatik silahlarla gerçekleştirdiği saldırı sonucu Deryan Aktert, olay yerinde yaşamını yitirdi. Teröristler yine otomobillerle olay yerinden kaçarken, Aktert'in saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberinin duyulması üzerine olay yerine akın eden yakınları, sinir krizleri geçirdi.

    Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı grubun ormanlık ve dağlık alana kaçtığı öğrenilirken, teröristlerin yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.

    AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Deryan Aktert'in hayatını kaybettiğini doğrulayarak, saldırın Dicle ilçesinin Hani yolu çıkışında bulunan Aktert'e ait petrol istesyonunda gerçekleştiğini, saldırganların araçla gelip saldırıdan sonra tekrar araçla kaçtıklarını belirttti. Bal, Deryan Aktert'in işyerinin geçen yıl da silahlı saldırıya uğradığını söyledi. Suikastla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


    VALİLİK AÇIKLAMASI

    AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Dicle ilçesinde 10.10.2016 günü saat: 2.5 sıralarında Diyarbakır ili AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, ilçe merkezindeki akaryakıt istasyonu ofisinde bulunduğu esnada bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapıldığı değerlendirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Dicle Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, değerli ailesine sabırlar dileriz. Olayın fail yada faillerinin yakalanması için çok yönlü çalışmalar başlatılmıştır" denildi. 
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Akpli öldürme, Pkk, Pkk Terör, Deryan Aktert

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