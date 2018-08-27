Akrabasını kurtarmak isterken o da can verdi!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Deregözü Deresi'nde, boğulma tehlikesi geçiren akrabası Ramazan Durmuşkaya'yı (16), kurtarmak için suya giren Abdul Kadir Keleş (24) ile akrabası boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Taşlıca köyünün Çatalkaya Mahallesi Deregözü Deresi'nde meydana geldi. Bayram tatilinde Giresun'dan ilçedeki akrabalarının yanına gelen Ramazan Durmuşkaya, serinlemek için dereye girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Durmuşkaya, akıntıya kapıldı. Durmuşkaya'nın suda batıp çıktığını gören Abdul Kadir Keleş de, dereye girerek akrabasını kurtarmaya çalışırken kendisi de akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sudan çıkarılan akrabaların hayatını kaybettikleri tespit edildi.

İki kişinin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.