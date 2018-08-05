Akrep Nalan'dan anlamlı bağış

'Akrep Nalan' olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, yaşadığı evini Köy Enstitülerine benzettiği Nesin Vakfı’na bağışladı. Nalan bağışla ilgili, "Bizden sonra gelecek kuşaklar iyi eğitim görürler, bu ülkeye faydalı bireyler olurlar, vatansever, Atatürkçü, aydın gençler olarak yetişirler. O gençlerin Nesin Vakfı’ndan yetişeceğine inanıyorum" dedi

BirGün’den Seda Balmumcu’nun haberine göre, Füsun Nalan Açın, 1973 yılında Aziz Nesin tarafından Çatalca’da kurulan Nesin Vakfı’na, şu anda oturduğu evini bağışladı. “Dünyada yaşadığın sürece mal mülk ediniyorsun benim çocuğum olmadığı için uzun zamandır nereye bağışlasam diye düşünüyordum, bir takım araştırmalar yaptım, bu konuda en iyi çalışan vakfın Nesin Vakfı olduğuna karar verdim” açıklamalarını yapan Açın, Nesin Vakfı’nın verdiği eğitimle Köy Enstitüleri gibi çalıştığını ifade etti.

‘ATATÜRKÇÜ GENÇLER YETİŞSİN’

Aziz Nesin’i tanıdığını ve sevdiğini söyleyen, Matematik Köyü’nü ziyareti sırasında da Ali Nesin’le tanıştığını anlatan Açın, “Evimde ölene kadar ben oturacağım, öldükten sonra da gönlüm rahat olacak. Yıllardır verdiğim emeğin karşılığı olan evim iyi değerlendirilecek diye düşünüyorum. İnsanlar bir şeyler bırakmak istiyorlar ben de bir okul açsam diye düşündüm ama böyle bir servetim yok. Tek başına bireysel olarak bir şeyler yapmak çok zor ama bu konuda kurumlaşmış, bu konuya gönül vermiş insanlar var ve onlara destek vermek önemli. Dünya malı dünyada kalıyor. Bizden sonra gelecek kuşaklar iyi eğitim görürler, bu ülkeye faydalı bireyler olurlar, vatansever, Atatürkçü, aydın gençler olarak yetişirler. O gençlerin Nesin Vakfı'ndan yetişeceğine inanıyorum. İnandığım güzel çalışmalar yapan başka dernekler de var tabii ama ev bir tane olunca seçim yapmam gerekti hepsinin arasından araştırıp eledim ve Nesin Vakfı'nda karar kıldım” dedi.

‘KAPI AÇACAK’

Aziz Nesin Vakfı'nın Müdürü Süleyman Cihangiroğlu da bu bağış karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, “Nalan Hanım'ın çok zorlu bir çocukluk geçirdiğini ve çok çalışarak bugünkü varlığını elde ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar emeğinin sonunda biriktirdiği şeyi bizimle paylaşıyor olması ve bunu kendine doğum günü hediyesi olarak lanse etmesi çok büyük incelik çok teşekkür ediyoruz. Nalan Hanım'ın bir isteği de bunun başka insanlara da bir kapı açması başka insanların da buradan yola çıkarak Nesin Vakfı ve Nesin Vakfı gibi kurumlara destek olmasının yolunu açacağı yönünde bir umudu vardı. Bizi bilen bilmeyen herkesin bir parça araştırma yaparak bize ve bizim gibi kurumlara bağış yapmaları bizi çok mutlu edecektir. Nalan hanıma ve gıyabında destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu. (Sözcü)