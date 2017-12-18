Akşener'den Yılmaz ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yılmaz ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener'le uzun uzun sohbet eden Berna Yılmaz'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü

Akşener'den Yılmaz ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz için aileye taziye ziyaretinde bulundu. Berna Yılmaz, Akşener'le uzun uzun sohbet etti. Berna hanımın sohbet sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, dün Mesut Yılmaz'ın Beykoz'daki evine gitti. Akşener, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı dileğinde bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Meral Akşener'e oğlu için 'Sıkıntıları vardı' demekle yetinirken, anne Berna Yılmaz, Akşener'le uzun uzun sohbet etti. Berna hanımın sohbet sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Etiketler; #meral akşener #berna yılmaz
Önceki Haber
Sokak hayvanlarını besleyen kadına dayak!
Sonraki Haber
Her gün en mutlu ve en üzgün anı yaşıyorum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
rize - 4 gün önce
rizeli olarak akşenerin yanındayız...
Yanıtla Beğenme(0)