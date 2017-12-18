Akşener'den Yılmaz ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yılmaz ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener'le uzun uzun sohbet eden Berna Yılmaz'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz için aileye taziye ziyaretinde bulundu. Berna Yılmaz, Akşener'le uzun uzun sohbet etti. Berna hanımın sohbet sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



İyi Parti Genel Başkanı Akşener, dün Mesut Yılmaz'ın Beykoz'daki evine gitti. Akşener, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı dileğinde bulundu.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Meral Akşener'e oğlu için 'Sıkıntıları vardı' demekle yetinirken, anne Berna Yılmaz, Akşener'le uzun uzun sohbet etti. Berna hanımın sohbet sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.