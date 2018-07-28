Akşener'i ikna için toplanıyorlar

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluşuyor

Akşener'i ikna için toplanıyorlar
28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:13

Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin önünde kalabalık artarken, sabah saatlerinde İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'den yola çıkanların oluşturdukları konvoyların, yaklaşık 1,5 saat içinde İstanbul'a girecekleri öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren Akşener'in evinin önüne gelenlerin bekleyişi ise sürüyor.  Evin bulunduğu sokağa kurulan iki büyük dev ekrandan konvoyun canlı görüntüleri yansıtılıyor.


EVİNİN KAPISINA TÜLBENT ASTILAR

Ellerinde İYİ Parti ve Türk bayrakların olanlar, zaman zaman Meral Akşener lehine slogan atıyor. Partililer, Akşener'in evinin kapısına tülbentler asarken, sokağa ise 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlar asılması dikkat çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meral akşener #iyi parti
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