ALES'te kadınlar erkekleri solladı

ÖSYM'nin bu yıl uyguladığı ikinci ALES ile ilgili yayınladığı değerlendirme raporuna göre, sözel testin ve kadınların performansı daha yüksek oldu.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili ikinci değerlendirme raporuna göre kadınlar erkeklerden tüm puan türlerinde daha iyi bir performans gösterdi. Sözel testinde yaklaşık 29 ortalama yakalanırken; sayısalda bu sayı 19 oldu. 119 bin adayın sınavı ise geçerli sayıldı.

Sözelde her iki sorudan biri doğru

ALES; 'ALES/1', 'ALES/2' ve 'ALES/3' adlarıyla 81 ilde yılda üç kez yapılıyor. Sınavda 50'şer sayısal ve sözel sorularının bulunduğu iki test yer alıyor. Adaylara 150 dakika süre veriliyor. 2018 ALES/2'de sayısal testinin ortalaması 19.07 ve sözelinki ise 28.8. Sayısal test adayları daha çok zorladı. Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 70 ve üzeri puan alma şartı aranıyor. Bu puan baraj olarak kabul ediliyor. Buna göre en başarılı grup sayısal puan türü olurken, onu eşit ağırlık takip etti. Sayısal puan türünde 70 ve üzeri puan alanların yüzde 49'u erkek ve yüzde 51'i ise kadın. Eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde ise en az 70 puan alan kadın adayların oranları sırasıyla yüzde 55.63 ve yüzde 58.87.

ALES, yükseköğretim kurumlarının; öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte ve yurtdışına eğitime gönderilecek adayların seçiminde kullanılıyor.