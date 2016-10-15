Alkollü halde araç sürdü, 3 kişiyi öldürdü

Adapazarı'nda, alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen başka otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında, D-100 Karayolu Adapazarı Dörtyol Sanayi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 32 yaşındaki Erdal Zebun yönetimindeki 81 BS 442 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 54 TP 393 plakalı otomobile çarptı. 54 TP 393 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle kırmızı ışıkta önünde beklemekte olan 48 yaşındaki Mecit Kaplan'ın kullandığı 54 FY 606 plakalı kamyonetin altına girdi.



Kazada iki otomobil paramparça oldu. Kamyonetin altına giren otomobilde kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile diğer otomobildeki 43 yaşındaki Hatice Adıyaman olay yerinde yaşamını yitirirken, Erdal Zebun ise yaralandı. Kamyonet sürücüsü Mecit Kaplan ise kazayı yaralanmadan atlattı.



112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Zebun'un yapılan alkol testinde 3.0 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri morga götürüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapalı kalırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



