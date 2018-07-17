Antalya'da, uzun süre kendisinden haber alınamadığı için serinlemek için girdiği denizde boğulduğu düşünülerek arama çalışması yapılan kişi, yaşananlardan habersiz sahile geldi. Çalışmaları heyecanla izleyen Necmettin Benk, ağabeyini karşısında görünce, "Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor." diyerek sevinçten uzun süre ağladı

Konyaaltı ilçesinde arkadaşıyla denize giren müteahhit Abbas Benk (50), arkadaşıyla bir süre yüzdükten sonra kıyıdan uzaklaştı. Plajlarda yaklaşık iki saat beklediği Benk'ten haber alamayan arkadaşı, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Can kurtaran ekibi de megafonla anons yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait iki botla da denizden arama yapıldı.

Arama çalışmaları sürerken elinde havlusuyla plajlara gelen Abbas Benk, polis ekipleriyle karşılaşınca şaşırdı. Ağabeyinin yaşadığını gören kardeşi Necmettin Benk de sevinç gözyaşı döktü.

Benk'i, polis ve sahildeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ağabeyinin boğulduğunu düşündüğü için korktuğunu dile getiren Benk, "İnanamıyorum ağabeyim yaşıyor, onu kaybedersem ölürüm. Abiciğim yapma, korkuttun beni. Babamı küçükken kaybettim, o benim babam, ciğerim. Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor." diyerek uzun süre ağladı.

Kardeşini sakinleştirmeye çalışan Abbas Benk de her gün sabah erken saatlerde yaklaşık iki saat yüzdüğünü söyledi. Denizden çıktıktan sonra kalabalıkla karşılaştığını anlatan Benk, "Millet burada toplanmış, polisler var. Korktum. Yaşananları öğrenince neler olduğunu anladım." ifadesini kullandı.