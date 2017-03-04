Almanya'dan sonra bir ülkeden daha izin çıkmadı

Almanya'dan sonra Hollanda da referandum etkinliği yapılmasına izin vermedi

Almanya'dan sonra bir ülkeden daha izin çıkmadı

Almanya'dan sonra Hollanda da referandum etkinliği yapılmasına izin vermedi


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da referandum çalışması yapmak istedi. Ancak Almanya'dan buna izin çıkmadı. Şimdi bir darbe de Hollanda'dan geldi.

Hollanda'da bir yetkili yaptığı açıklamada Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan referandum etkinliğine izin verilmeyeceğini belirtti. Yetkililer aldıkları bu kararı en kısa zamanda Ankara'ya ileteceklerini de söyledi.

Rotterdam'da 11 Mart tarihinde bir etkinliğin yapılması bekleniyordu. Etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacaktı.


 
Etiketler; #almanya #hollanda #referandum
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