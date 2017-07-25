'Altın Elbiseli Adam' motor kazasında hayatını kaybetti

'Altın Elbiseli Adam' olarak tanınan Barkın Bayoğlu, İstanbul'da kaza yaptı. Bayoğlu kazada hayatını kaybetti

Motosiklet dünyasının tanınan ismi Altın Elbiseli Adam lakaplı Barkın Bayoğlu, dün gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza yaptı. Motosikletiyle kaza yapan Bayoğlu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Bayoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?



Barkın Bayoğlu, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul'da başladığı ilkokula, ailesinin İngiltere'ye göç etmesi ile orada devam etti. Belçika'da siyasal bilimler okuyan Barkın Bayoğlu, Türkiye'ye geri döndüğü vakit Bilgi Üniversite Siyasal Bilimler ve Uluslar Arası İlişkiler Bölümü'ne devam etti ve buradan mezun oldu. Bilgi Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olan Barkın Bayoğlu, 1998'de dördüncülük ile mezun oldu.



Barkın Bayoğlu'nun motorsiklete olan ilgisi ilkokul zamanlarına dayanıyor. İngiltere'de gittiği fuarda motorsiklet sevdası başlayan Barkın Bayoğlu, ilk motorsikletine lisede sahip oldu.



Barkın Bayoğlu, 2000'li yıllarda Telsim'de eğitmen olarak çalışmaya başladığını ifade ediyor. Daha sonra bir ara Kazakistan'da çalışan Barkın Bayoğlu, burada çalışması sonrası biriktirdiği para ile oto sanayii'de kendisine bir atölye satın aldı. Bu atölyede çevresindekilerin söylediklerine kulak tıkayan Barkın Bayoğlu, ilk motorsikletini bir scooter'den bir chopper'e dönüştürdüğünü anlatıyor.



Barkın Bayoğlu, askerlik için gittiği Afganistan'da barış gücünde gönüllü olarak çalıştı. Askerden döndükten sonra ise İki Teker dergisinde motorsiklet test ve editörü oldu. Derginin istifa etmesi ile Oto Haber dergisinden çalışmaya başladı.





ALTIN ELBİSELİ ADAM LAKABI NASIL ÇIKTI?



Barkın Bayoğlu, Kazakistan'da çalışırken bir müzede gördüğü M.Ö. 5. yüzyılda ölen bir prensin, altından elbisesi ve kırmızı bir kaftanı ile birlikte gömüldüğünü ve üzerindeki yazıların Türkçe olmasından etkilenir. Türkiye'ye döndüğü zaman bir video çekiminde giydiği tulumun altın rengi olması ile Altın Elbiseli Adam fikri ortaya çıktı.



Barkın Bayoğlu ve yönetmen iki arkadaşı ile birlikte çektikleri motorsiklet videoları ilgi görmeye başlayınca ilk önce Showmax'te Piston adlı bir program yaptılar. 10 bölüm süren program sonrasında Barkın Bayoğlu, arkadaşlarının ısrarı üzerine Skytürk'te Altın Elbiseli Adam olarak programa başladılar. Daha sonra ise 2012 yılı başlarında Okan Bayülgen ile 18 TV kanalı işine girdi. Bir çok dergide motosiklet üzerine yazıları büyük ilgi ile karşılanmıştı.



Barkın Bayoğlu'nun motorsiklet videolarını, incelemelerini ve programlarını takip eden hatırı sayılır bir takipçisi, hayranı vardı.