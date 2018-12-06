Ambulans gelmeyince kamyonet kasasında hastaneye götürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı İsmail Ç. (65) yaralandı. Yoldan geçen, hasta taşıyan ambulanstaki sağlık ekibinin müdahale ettiği İsmail Ç., başka bir ambulans gelmeyince, kamyonetin kasasına konularak sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldü

Ambulans gelmeyince kamyonet kasasında hastaneye götürüldü
06 Aralık 2018 Perşembe 09:30

Kaza, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 16 ABP 100 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Ç.'ye çarptı. Kazada, İsmail Ç., yaralandı. Çevre sakinleri, bu sırada yoldan geçen bir ambulansı durdurarak yardım istedi. İsmail Ç.'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ancak İsmail Ç., başka bir hasta olduğu için ambulansa alınmadı. Başka ambulans da gelmeyince İsmail Ç., kamyonetin kasasına konuldu, sağlık ekipleri eşliğinde İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmail Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, motosiklet sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kaza #ambulans
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