Amcasının tabancasından çıkan kurşun, genç kızın sonu oldu!

Tokat'ta 17 yaşındaki genç kız, amcasının tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Olay Tokat'ın Yeşilyurt İlçesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Çerkez Danişment köyünde oturan 17 yaşındaki Ceren Karakol, amcası Muhsin Karakol'un evine misafirliğe gitti.



İddiaya göre genç kız evde oturduğu sırada amcası da ruhsatsız tabancası ile uğraşmaya başladı. O sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, genç kızın göğsüne isabet etti.



Olay hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı hemen hastaneye kaldırdı. Ancak genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



11. sınıf öğrencisi olan Ceren Karakol'un cesedi morga kaldırılırken, amca ise gözaltına alındı.