Amedspor'un acı günü. Trafik kazasında öldü

Amed (AMED Sportif Faaliyetler) kaptanı Şehmus Özer, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Haberi kamuoyu ile paylaşan Amedspor'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel İnsan, Koca yürekli Lider,Kaptan. Seni Unutmayacağız Büyük Golcü...." ifadelerine yer verildi.



Amedspor takım kaptanı 36 yaşındaki Şehmus Özer'in bir düğün için Malatya'dan Mardin'e giderken aracının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Kendisinden iki gündür haber alınamayan Özer ile ilgili takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Amedspor Takım Kaptanı Şehmuz Özer'i Trafik Kazasında Kaybettik. Başımız Sağolsun...



Güzel İnsan, Koca yürekli Lider,Kaptan. Seni Unutmayacağız Büyük Golcü...."



Haber spor kamuoyunda büyük üzüntü yaratırken, futbolcu Şehmus Özer'in cenazesinin ne zaman toprağa verileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.