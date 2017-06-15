Amerikan Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar

Polis, bomba şüphesi olmadığını değerlendirdiği şüpheliye müdahale etti. Etkisiz hale getirilen şüpheli, güvenlik kulübesine alındı. Daha sonra polisin gözaltanı şüphelinin, İran asıllı Amerikan vatandaşı olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor. Olay nedeniyle, konsolosluğa giriş- çıkış bir süre durduruldu.Kaynak: DHA
Çevre sakinlerinden Funda Seylan, “Bomba, bomba diye seslenmiş. Bunun üzerine adamı hemen içeriye aldılar. Tek kişi. Karşıda kafenin orada oturuyormuş. Olayı buradan izlemeye çalıştık. Gördüklerimiz bu kadardı. İçerideki personele dışarıya çıkmayın denmiş” dedi.
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