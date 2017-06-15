Amerikan Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar

İSTİNYE'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu' nun kapısında, ‘Bomba, bomba’ diye bağıran şüpheli gözaltına alındı. Olaya önce çevre güvenliği alan polisler müdahale etti. Saat 16.15’te yaşanan olaya, hemen takviye polis ekipleri sevk edildi

Polis, bomba şüphesi olmadığını değerlendirdiği şüpheliye müdahale etti. Etkisiz hale getirilen şüpheli, güvenlik kulübesine alındı. Daha sonra polisin gözaltanı şüphelinin, İran asıllı Amerikan vatandaşı olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor. Olay nedeniyle, konsolosluğa giriş- çıkış bir süre durduruldu.





Çevre sakinlerinden Funda Seylan, “Bomba, bomba diye seslenmiş. Bunun üzerine adamı hemen içeriye aldılar. Tek kişi. Karşıda kafenin orada oturuyormuş. Olayı buradan izlemeye çalıştık. Gördüklerimiz bu kadardı. İçerideki personele dışarıya çıkmayın denmiş” dedi.

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