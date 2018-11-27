Anadolu Yakası Fare İlaçlama

İstanbul, on dört milyonu geçen nüfusu ile çok büyük bir metropoldür. Birçok metropolde olduğu gibi, İstanbul’un da çeşitli sorunları vardır. Şehirde son zamanlarda yaşanan en büyük problemlerden biri ise, şehirde sayıları son derece artmış olan ve İstanbul’un her yerinde sık sık görülebilen farelerdir

Farelerin sayısının bu derece artmasının temel nedeni, şehirdeki geniş kanalizasyon ağları, lokanta vb. yerlerden çıkan yemek atıkları ve çöplerin, farelerin yaşaması için son derece elverişli ortamlar oluşturmasıdır. Fareler, birçok alanda yaşayabilen canlılar olsalar da, beslenmeleri için gerekli besinleri genelde artıklar ve çöplerden elde eder. Bu da, farelerin şehir içinde de sık sık görülebilmesine neden olmuştur.

Fareler, bazen belli evleri ya da sokakları mesken tutar ve oralarda sık sık görülmeye başlar. Bunun temel nedeni, farelerin sosyal canlılar olması ve grup halinde yaşamlarıdır. Bu da, evinizin etrafında bir tane fare gördüğünüzde, devamını görme ihtimalinin de çok olduğu anlamına gelir. Böyle durumlarda, farelerden kurtulmak için mutlaka profesyonel bir desteğe ihtiyacınız vardır. Böcek ilaçlama İstanbul firmaları, aralarında farelerle mücadele konusunda size %100 çözümü garantisi veren firmaları da içinde barındıran sektör temsilcileridir.

Farelerle Mücadele

Farelerle mücadele edilirken, diğer haşere türlerine göre daha dikkatli olunması gerekir. Çünkü fareler diğer haşerelerin aksine memeli canlılardır ve genetik açıdan insanla büyük benzerlik gösterirler. Bu da, farelere karşı etkili olan ve onların ölümüne neden olan bir kimyasal maddenin, insanı öldürme ihtimalinin de yüksek olduğu anlamına gelir.

Bu gibi istenmeyen durumlardan kaçınmak için, fare ilaçlama işleminin nasıl yapıldığı, hangi ürünlerin kullanıldığı gibi noktalara mutlaka dikkat etmelisiniz. Örneğin, fare ilaçlama işleminde, böcek ilaçlama işleminin aksine, sprey ya da sıvı ile ilaçlamadan kaçınılmalı ve yemleme yöntemleri tercih edilmelidir. İstanbul Böcek İlaçlama Firmaları arasında bulunan ve Sağlık örgütlerinin belirledikleri kriterlere uygun şekilde böcek ilaçlaması yapan firmalar, kullandığı ilaçlama yöntemleri insan sağlığına kesinlikle zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylı ilaçları kullanarak böcek ilaçlama uygulamaları yapan şirketlerdir. En çok tercih edilen üç ilaçlama yöntemi arasında, paste zehir, istasyon yemleme ve pellet yemleme vardır. Üç ilaçlama yöntemi de size %100 çözümü garanti eder. Kullanılmaları, ilaçlama yapılacak alanların iç mekân mı dış mekân mı olmasına göre değişiklik gösterir, üç yöntem de (hiçbir şekilde koku veya iz bırakmadan) farelerden tamamen kurtulmanızı garanti eder.

Anadolu Yakası’na 7/24 Hizmet

Anadolu Yakası’nda yaşayan birçok İstanbul sakini, fare sorunundan sık sık şikâyet etmektedir. Fareler, İstanbul’un her yanında olduğu gibi, Anadolu Yakası ilçelerinde de görülmektedir. En çok fare ilaçlama talebi iletilen ilçeler arasında, Kadıköy, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçeler vardır. Bu ilçelerden gelen fare ilaçlama taleplerine kısa süre içinde cevap verilmekte ve fare sorunu ortadan kaldırılmaktadır.

Fare sorununu çözmek için verdiğiniz adrese çok kısa süre içinde ulaşan ekipler, ilk olarak alanda bir tarama yapacak ve farelerin türünü, yoğunluğunu ve ne kadar bir alanda olduklarını tespit ederek ilaçlama işlemini yapacaklardır.

İlaçlama hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de fiyatlardır. Fiyatlar, kullanılan ilaç oranı, ilaçlama yapılan alanın özellikleri gibi konulara göre değişim gösterse de, fiyat belirlemedeki en temek kriter, ilaçlanacak alanın büyüklüğüdür. İlaçlama yapılan alan büyüdükçe fiyatlar da artmaktadır. 500 metrekare büyüklüğündeki bir alan bile sadece 200-300 TL gibi uygun ücretler karşılığında ilaçlanabilen bir mekândır. Ev ya da işyeri olarak kullanılan mekânlardaki ücretler çok az miktarda farklılık gösterebilir ama genellikle aynı seviyede bulunmaktadırlar. Ayrıntılı bilgi için https://www.milligazete.com.tr/haber/1690358/istanbulun-en-iyi-bocek-ilaclama-sirketi adresine tıklayabilirsiniz.