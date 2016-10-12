Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye ret!

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin OHAL'e ilişkin KHK'nın iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Gerekçeli karar 10 gün içinde açıklanacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin (KHK) iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.



CHP, 668 ve 669 sayılı KHK'lar için iki ayrı başvuruyapmıştı ancak haberlerde red kararının hangi başvuru hakkında olduğu bilgisine yer verilmedi.



AYM Başkanı Zühtü Arslan geçtiğimiz günlerde yaptığıkonuşmada OHAL'in "hukuksuzluk hali" olmadığını söyleyerek, olağanüstü durumlarda temel hak ve hürriyetlere yönelik müdahalenin şartları ve sınırlarının anayasada belirlendiğini belirtmişti.



CHP'DEN SERT TEPKİ: SKANDAL



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin, CHP’nin OHAL’e ilişkin KHK’nın iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetmesini ’skandal’ olarak değerlendirdi. Gök, "AYM’nin vermiş olduğu karar tam anlamıyla hukuk devleti açısından bir skandaldır" dedi.



CHP’li Gök, AYM’nin, CHP’nin OHAL’e ilişkin KHK’nın iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetmesini TBMM’de değerlendirdi. Gök, "Kanun Hükmündeki Kararnamelerle ilgili olarak yapmış olduğumuz başvuruya ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi başvurularımızın reddine karar vermiş. Kararın gerekçesini bilmiyoruz ancak 1990 yılında aynı konuda benzer bir OHAL dönemine ilişkin kararnamelerde kendisini yetkili ve görevli sayan AYM’nin iptal kararıyla oluşan bir içtihat ve emsal kararı karşısında AYM’nin bu yapısıyla kendi içtihatlarını ve emsalini gözetmeksizin vermiş olduğu karar tam anlamıyla hukuk devleti açısından bir skandaldır. Devleti devlet yapan kurumlarıdır, mahkemeleri mahkeme yapan bağımsız olmaları, bağımsız karar vermeleri ve kendi içtihatlarıyla oluşan kararlar çerçevesinde hukuki güvenliği sağlamalarıdır. Biz AYM’nin 1990 yılında vermiş olduğu aynı konudaki emsal kararlara dayanarak açtığımız başvuruda bugün AYM’nin eski kararlarını çiğnemek suretiyle almış olduğu bu kararın hukuk devleti açısından ciddi sorunlar yaratacağı muhakkaktır" diye konuştu.



BEKİR BOZDAĞ: AYM ANAYASAYA UYGUN DAVRANDI



Anayasa Mahkemesi’nin kararı hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise özetle şunları söyledi:



AYM’nin kararı uygun bir karardır yanlış yapan CHP’dir.



AYM’nin kararı hayırlı olsun. AYM anayasa uygun davrandı, “bundan sonra da davranacağım” diye ilan etti.