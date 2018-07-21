Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret!

Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunan genç kız sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri paylaşılıp tutuklanması için kampanya başlatılan genç kız pişman olduğunu belirtip bir özür videosu yayınladı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:40

Sosyal medya Anıtkabir’de Atatürk'e küfreden S.İ. adlı genç kızın görüntüleriyle çalkalanıyor.  S.İ. Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. Videoda, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk Tayyip'in b.ku bile olamaz” ifadeleri kullanılıyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza adeta tepki yağdı.

Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden S.İ. “Atatürk’e saygı duymasam Anıtkabii’e gitmezdim” diyerek kendini savundu.

Etiketler; #atatürk hakaret #atatürk #anıtkabir
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ATATÜRK - 4 saat önce
Bu kadını bana yollayin. Beni neden sevmediğini öğrenmek istiyorum.
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