Anıtkabir'de sevgi seli...

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla çeşitli şehirlerden gelen vatandaşlar, Anıtkabir'de yoğunluk oluşturdu

Anıtkabir'de sevgi seli...
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:47

Anıtkabir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.

Anıtkabir'e çocuklarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.

Nöbet değişimine ilgi

Anıtkabir Komutanlığında görevli askerlerin nöbet değişimi ise büyük ilgi gördü.

Görevli askerlerin nöbet değişimi vatandaşlarca alkışlanırken, bazı vatandaşlar Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların Anıtkabir'i ziyaretleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #anıtkabir #atatürk #10 kasım anıtkabir
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