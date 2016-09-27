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    • Anıtkabir'deki park kısmen söküldü

    Anıtkabir'e yapılan ve son günlerde yoğun tepki alan oyun parkı, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı öncülüğünde toplanan partililer ve bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi tarafından kısmen söküldü

    24 Eylül 2016 Cumartesi 16:14
    Anıtkabir'deki park kısmen söküldü
    Nisan ayında bir kargo şirketi tarafından yapılan ve son günlerde tepkileri üzerine çeken oyun parkını protesto etmek için bir araya gelen CHP'liler ve sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşan bir grup, Anıtkabir önüne gelerek, basın açıklaması yaptı. Anıtkabir'in Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan kapısının önünde bir araya gelen eylemciler, Türk bayrağı açarak, 'Burası park değil Anıtkabir', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

    CHP İLÇE BAŞKANI DERELİ: PARK YAPILACAK YER BURASI DEĞİL

    CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli tarafından yapılan basın açıklamasında, Anıtkabir'in 1'inci derece sit alanı olduğunu ve bu alana plastik kaydıraklar konularak ucube görüntülerle saygı mekanına saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Dereli konuşmasına, "Gerekirse sonsuza kadar burada olacağız. Şehitlerimizin kanlarıyla kurulan bu aydınlık Cumhuriyeti ne tek adam heveslerine, ne otoriter yönetimlerine, ne de halk düşmanlarına, Cumhuriyet düşmanlarına teslim etmeyeceğiz. Çocuklarımızı bizlerde çok seviyoruz. Ancak onlara park yapılacak yer burası değil. Madem çocukları çok seviyordunuz o zaman neden Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Bayramını kutlatmıyorsunuz? Son sözümüz o ucube kaydıraklar saygı mekanından ya kaldırılacak ya da kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

    SALINCAKLARI SÖKTÜLER

    Yapılan basın açıklamasının ardından Anıtkabir'e giren protestocu grup, parkın yapıldığı bölgeye yöneldi. Parka gelen grup, salıncakları kendileri sökmeye başladı. Daha sonra park alanına Çankaya İlçe Başkanı gelerek, komutanlığın parkın sökülmesi için çalışmaları başlatacağını duyurdu. Eylemciler, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Anıtkabir, Anıtkabir Park, Park Sökülme

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