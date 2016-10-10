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    • Anıtkabir'e, oyun parkında sonra şimdi de halı saha yaptılar

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tepki çeken ve kaldırılan çocuk parkının ardından Anıtkabir yerleşkesi içine halı saha yapıldığını bildirdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Anıtkabir ne bir oyun alanı ne de futbol sahasıdır. Damarımıza basmadan bu halı sahayı bir an evvel ya kaldırın, ya kaldırın” ifadesini kullandı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 09:58
    Anıtkabir'e, oyun parkında sonra şimdi de halı saha yaptılar
    Geçtiğimiz günlerde Anıtkabir Komutanlığı’nın Anıtkabir yerleşkesine yaptırdığı çocuk parkı büyük tepki çekmişti. Genelkurmay Başkanlığı tepkiler üzerine parkın kaldırılmasına hükmetmiş ve park kaldırılmıştı. Mimarlar Odası tepki çeken çocuk parkının ardından Anıtkabir içerisine halı saha yapıldığı açıklamasında bulundu.

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, Anıtkabir çevresinde inceleme yaparken, Fevzi Çakmak Caddesi’nden görünen halı sahayı tespit ettiklerini söyledi. Candan, “Anıtkabir yerleşkesinin her bir metrekaresine yapılan her şey özenle yapılmak zorundadır. Orası askerin futbol oynayacağı yer değil. Anıtkabir Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Anıtkabir’in nasıl bir yer olduğunun farkında mıdır? Simgesel ve tarihsel bir mekan olan Anıtkabir’de asker futbol oynasın diye halı saha mı yapılır. Bu artık saygısızlığın dik alasıdır. Çocuk parkı nasıl kaldırıldıysa bu halı sahada öyle kalkacak. Anıtkabir ne bir oyun alanı ne de futbol sahasıdır. Damarımıza basmadan bu halı sahayı bir an evvel ya kaldırın, ya kaldırın” dedi.

    Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Kaya da, “İlgililerle görüştüğümüzde askerler futbol oynasın diye 1-2 aydır başladı dedi. Bu ucubeyi de kaldıracaklar, başka yolu yok... Suç duyurusunda bulunacağız. Artık çok oluyorlar” ifadesini kullandı.
    Anahtar Kelimeler: Anıtkabir, Anıtkabir Halı Saha

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