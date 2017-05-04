Ankara'da İzmir'i anlattı

Ankara'da düzenlenen “Mekansal Duyarlılık" konulu panelde İzmir'in kent yönetimindeki hassasiyetlerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Kenti kendi kafanıza göre yönetirseniz, yanlış yaparsınız. Biz İzmir'i İzmirlilerle birlikte, etik değerler ve evrensel ahlak kurallarını gözeterek yönetmeye çalışıyoruz" dedi

Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı çerçevesinde düzenlenen “Mekansal Duyarlılık" konulu panelde konuşmak üzere Ankara'ya davet edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aynı gün içinde üç ayrı bakanlıkta önemli temaslarda bulundu. Başkan Kocaoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi de makamlarında ziyaret etti. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde düzenlenen panel, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ertuğrul Candaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Prof.Dr. Yalçın Karatepe, Gazeteci-Yazar Enver Aysever ve Prof.Dr. Aziz Konukman'ın da yer aldığı panelde İzmir'in mekansal duyarlılığını örneklerle anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Kenti kendi kafanıza göre yönetirseniz, yanlış yaparsınız. Biz İzmir'i İzmirlilerle birlikte, etik değerler ve evrensel ahlak kurallarını gözeterek yönetmeye çalışıyoruz. Birbirimizi severek, güvenerek, destekleyerek ileriye, aydınlık yarınlara kol kola yürüyoruz. Biz aynı zamanda, kendimizi, kentimizin kalkınmasından da sorumlu hissediyoruz. İzmir'deki başarını sırrı budur" diye konuştu.



TOPBAŞ YANITI



Başkan Aziz Kocaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın “Yetkilerimizin artırılmasını istiyoruz; İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın" şeklindeki sözlerine ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi:



“Üniter devlet yapısına sahip bir ülkeyiz. Bizim yönetim anlayışımızda yerel yönetimlerin özerkliği yoktur. Sayın Başkan'ın burada sözünü ettiği özerklik değil! Bence şunu kastediyor: Merkezi hükümetler belediyelere bütçeden pay vermeyip görev verir. Ama son imza hep kendisindedir. Görev sizde, kaynak ve imza Ankara'dadır."



İKİ BAKAN'LA BULUŞTU



Paneldeki konuşmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'na giderek Müsteşar Yardımcısı Selçuk Sert ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, burada Bakan Ahmet Arslan'la sürpriz bir görüşme de yaptı. Toplantıda ağırlıklı olarak İzmir Toplu Ulaşım Entegrasyon Projesi ele alındı.



Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret eden Başkan Kocaoğlu, hemen ardından, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör'le bir araya geldi. Aziz Kocaoğlu, Ankara'da son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarıyla görüştü.

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