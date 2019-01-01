Ankara'da Kış Tatili ve Gezilecek Yerler

Aileyle birlikte kış tatili yapmak için en güzel vakit geçirilecek yerler hiç şüphesiz kaplıcalar ve termal otellerdir.

Kışın soğuğunu yaşamamak, kış stresini üzerinizden atmak ve hem sağlık açısından fayda görmek hem de eğlenceli saatler geçirmek için Ankara termal otel ve kaplıcalarını tercih edebilirsiniz.

Ankara'da Bulunan Termal Kaplıca Ve Oteller

Ülkemizin her yöresi tatil yapmak için uygun mekanları barındırmaktadır. Ancak kış tatili için seçilmesi gereken alanlarda, kış konforunun sağlanması bakımından bazı özellikler aranır. Bu özelliklerin başında steril bir ortamın varlığı ve sağlığa katkıları gelir. Ankara ili Türkiye'nin tam göbeğinde yer alan ve tüm illerden ulaşımı en kolay olan ildir. Bunun yanı sıra termal kaplıca, içmece ve hamamları ile aileyle birlikte kış tatili yapılacak nezih mekanlara sahiptir.

Kış tatilini ekonomik fiyatlarla en konforlu olarak geçirilecek mekanlar Ankara merkezinde ve ilçelerinde yer alır. Sağlık ve Turizm Bakanlıkları tarafından sürekli denetlenen ve beş yıldız statüsüne sahip olan bu tesislerde kış tatili yapmak aile veya iş gezileri için en doğru tercihlerdir. Özellikle sömestr tatili için farklı ve alternatif bir kış tatili arayan kişiler Ankara'da bulunan termal tatil köyleri ve resort otelleri tercih edebilirler.

Kızılcahamam Termal Otel ve Sağlık Sırları

Ankara'nın termal otel denildiğinde akla gelen ilk ilçesi Kızılcahamam'dır. Kızılcahamam iki dağ arasına sıkışmış olan, termal su kaynağı dağlar olan küçük bir ilçedir. İlçenin pazarında yaz kış tüm sebze ve meyveler organik ürünlerle doludur. Çam kokuları arasında hoş bir kış tatili için Ankara kaplıcaları en çok tercih edilen bölgelerden biridir.

Yörede çok sayıda kaplıca otelleri yer almaktadır. Kızılcahamam kaplıcaları, dağların derinliklerinden çıkan termal suyu misafirlerine sunmakta ve birçok hastalık için de alternatif tedavi imkanı oluşturmaktadır. Yörede içmece imkanı bulunmamaktadır ancak çamuru oldukça ünlüdür.

Cilt bakımı, fizyoterapi ve sırt ağrılarına yararlı olan bu çamur, tüm tesislerde bulunmaktadır. Kızılcahamam, Ankara gezilecek yerler bakımından ilk sıralarda yer alır. Temiz havası ve görsel tabiat harikalığı ile ailecek kış tatili yapılacak hoş mekanları bünyesinde barındırır.

Ayaş Termal Otel Ve İçmeceler

Ankara'nın Ayaş ilçesi Ankara otelleri alanında modern tesislere sahiptir. Kış tatilini geçirmek isteyen kişiler için birçok alternatif bulunur. Yöredeki otellerin büyük çoğunluğu termal tatil köyü dizaynındadır. Spa, sauna, cilt ve yosun terapileri ve hamam hizmetleriyle kaliteli bir sağlık merkezi olma özellikleri de bulunmaktadır. Yörenin Ankara'nın diğer kış tatili yapılan termal tesislerden farkı ise termal suyun içilebilir olma özelliğidir. Termal su için tesislerde özel içmece alanı bulunur. Bu su birçok hastalığa karşı şifa kaynağıdır. Özellikle bağırsak sorunu yaşayan kişiler bu suyu içerek rahatsızlıklarından kurtulabilirler.

Bala Termal Tesisler ve Kış Tatili

Ankara'nın Bala ilçesi yeni yapı olan birçok termal tesise sahiptir. Bu tesislerde çocuklar ve büyükler için birçok aktivite ve canlı müzik gibi seçenekler sunulur. Odalarda termal su ve küvet seçenekleriyle oldukça hoş tatiller geçirilebilecek ortamlar sağlanmıştır. Hamam, jakuzi ve sauna gibi seçenekler bulunan bu tesislerde Ankara spa tedavileriyle önemli bir yere sahiptir.

Ankara'ya Yapılan İş Gezileri ve Görülmesi Gereken Yerler

Ankara, Türkiye'nin başkenti olması münasebetiyle, birçok iş sektörüne ve uluslararası seminerlere ev sahipliği yapar. İş adamları veya iş gezisi için Ankara'ya gelen kişiler, konaklama konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Konforlarını tam anlamıyla sağlayabilecekleri elit ve modern oteller Ankara merkezde yoğun olarak konuşlanmıştır. Her kitleye hitap eden ultra lüks otel ve hoteller hijyen standartlarına uygun ve son derece gösterişli olarak dizayn edilmiştir. İş gezi ve toplantıları için kaliteli hizmet veren mekanlar Ankara'nın merkezinde ve ilçelerinde oldukça fazla sayıda vardır.

Ankara'da Mutlaka Görülmesi Gereken Mekanlar

Ankara, yaz ve kış sezonunda tabiat ve tarihi yapısıyla görülmesi gereken bir şehirdir. Anıtkabir Ankara'nın en güzel mimari yapısı ve Atatürk'ün hatıralarının ve özel eşyalarının bulunduğu ve Çanakkale Zaferi'nin kazanılış hikayesinin anlatıldığı tarihi bir yapıdır. Ankara'ya gelen kişiler ve çocuklar için Anıtkabir mutlaka görülmesi gereken özel bir alandır. Ayrıca Ankara'nın Ulucanlar ilçesinde bulunan Ulucanlar Cezaevi müzesi de, mutlaka görülmesi gereken mekanlar arasında yerini alan duygu yüklü bir yapıdır.