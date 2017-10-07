Ankara'da korkunç olay: 2 kişiyi öldürdü, intihar etti!

Ankara Mamak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Otomobilinde saldırıya uğrayan Gökay İ. ile eşi Hilal İ., hayatını kaybetti. Olayı yaptığı belirlenen Erol K. ise polis kovalamacasından sonra intihar etti

Olay Mamak İlçesi'nin Bedrettin Cömert Caddesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Hareket halinde olan ve Gökay İ.'nin kullandığı araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Gökay İ. ve yanında bulunan eşi Hilal İ. hayatını kaybederken, yanlarında bulunan çocukları ise zarar görmedi.



Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

Saldırgan intihar etti

Polis ekipleri incelemede saldırganın Erol K., olduğunu belirledi. Polis ekipleri plakası belirlenen aracın peşine düştü. Olay yeri yakınında bulunan araca polis 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araç kaçtı. Erol K. daha sonra aracı bir yerde durdurdu ve yanında bulunan tabancasıyla intihar etti. Olayı görenlerin durumu haber vermesi ile polis olay yerine geldi. Polis aracın içinde Erol K.'nın cesedi ile karşılaştı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.