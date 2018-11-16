Ankara'da korkunç olay: Kendimi öldüremedim, seni öldürürüm dedi ve...

Ankara'da emekli astsubay Uğur Güleçyüz (51), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Songül Güleçyüz'ü (52) tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi

Olay, saat 10.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesi'nde meydana geldi. 2039'uncu sokak üzerinde oturan emekli astsubay Uğur Güleçyüz, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Songül Güleçyüz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Güleçyüz, evdeki tabancası ile eşine ateş açtı. Eşini vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak öldüren Uğur Güleçyüz, daha sonra kendi başına ateş ederek intihar etti. İ.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken acı haberi alan yakınları eve koştu. Songül Güleçyüz’ün kardeşi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Çiftin 2 çocuğunun olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'OĞLUNA POLİSİ ARA' DEMİŞ

Ankara'da eşi Songül Güleçyüz'ü öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubay Uğur Güleçyüz'ün son günlerde eşi ile sık sık tartıştığı belirtildi. Bugün sabah yine yatak odasında eşi ile tartışan Uğur Güleçyüz, daha sonra Songül Güleçyüz'ü tabancayla ateş açarak öldürdü. Silah sesini duyan oğulları 20 yaşındaki İ.G., odaya girdiğinde annnesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Baba Güleçyüz, elindeki silahı oğluna doğrultarak, "Kendimi öldüremedim, seni öldürürüm. Git polisi ara, 'annem öldü' diye ihbarda bulun" dedi. İ.G. odadan çıkınca kapıyı kilitleyen baba Uğur Güleçyüz, başına ateş ederek intihar etti.