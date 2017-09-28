Ankara'da okula giren hırsızlar kantinde çikolata yiyip çıktı

ANKARA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yenimahalle ilçesindeki Abay Ortaokulu'nun güvenlik kamerası ve camlarını kırarak içeri girdi. Kantine gelerek burada çikolata yiyen hırsızlar daha sonra dışarı çıktı

Ankara'da okula giren hırsızlar kantinde çikolata yiyip çıktı
Olay, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesi'nde bulunan Abay Ortaokulu'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, okulun ikinci katındaki güvenlik kameralarını ve bu kattaki camları kırarak içeri girdi. İddiaya göre bir süre okulda gezen hırsızlar, çalacak bir şey bulamadığında kantine gelerek burada çikolata yedikten sonra tekrar dışarı çıktı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Ekiplerin parmak izi çalışmaları esnasında öğrenciler de yaklaşık 45 dakika boyunca okul önünde bekletildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada bugün okulda 15 Temmuz Demokrasi ve Miili Birlik Günü'yle ilgili bir etkinlik düzenleneceği belirtilirken, hırsızlığın da aynı gün yaşanması dikkat çekti.

Kaynak: DHA
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