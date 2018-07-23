Ankara'da patlama: Nedeni belli oldu

Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Patlamaya test edilen bir uçağın ses duvarını aşması sonucu sonik patlamanın sebep olduğu ortaya çıktı

Ankara'da patlama: Nedeni belli oldu
23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58

Başkent'te patlama sesi duyuldu. Kentin birçok noktasından duyulan sesin nedeni araştırılıyor.

Ankara'da henüz belirlenmeyen bir nedenle duyulan 'patlama sesi', endişeye neden oldu. Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu.

Ses nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri sesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Geçtiğimiz Şubat ayında iki kez Ankara'da korkutan patlama sesleri duyulmuştu. Patlamanın kaynağının dinamitle yol çalışmasından kaynaklandığı açıklanmıştı.

ANKARA VALİSİ: PATLAMA TEST UÇUSU SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Ankara Valisi Ercan Topaca, kentte endişeye neden olan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Topaca açıklamasında, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelemede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #ankara patlama
Önceki Haber
Bu kadar pislik denizden çıktı!
Sonraki Haber
Sıcaktan bunalanlara güzel haber
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.