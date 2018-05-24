Ankara'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3’ü ağır 6 işçi yaralandı

Ankara'da patlama: Ölü ve yaralılar var
24 Mayıs 2018 Perşembe 16:33

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Katı Yakıt Atölyesi’nde, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonucu işçi Emre Özcan (31), olay yerinde yaşamını yitirdi. Fazlı Büken, Serkan Ceylan ve Ömer Tosun isimli işçiler ağır yaralanırken, Çetin Tiryaki ile ismi öğrenilemeyen 2 işçi hafif yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İlçe kaymakamı, emniyet müdürü ve diğer yetkililer de inceleme yapmak üzere fabrikaya geldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #ankara patlama
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