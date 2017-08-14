Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ankara-Konya Karayolu'nda bir ineğe çarpan yolcu otobüsü şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu araç devrildi. Kazada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kaza saat 05.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'den Hatay'a giden Erdinç Evim, yönetimindeki77 BN 325 plakalı yolcu otobüsünün, önüne bir anda çıkan ineğe çarptı. İneğe çarpan otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada, 4 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan yara almandan kurtulan yolculardan Muhammet Demir, "Arada kestiriyordum. Bir ses duydum, herkes bağırmaya başladı. Otobüs şiddetli bir şekilde sallandı. Sonra yan yattı. Biri yanımdaki yolcu olmak üzere 4 kişi ölmüş. Otobüs İneğe çarptıktan sonra şüför kontrolünü kaybedince araç yoldan çıkarak devrilmiş" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu arada otobüs kazasının olduğu bölgede meydana gelen ikinci bir kazada ise 4 kişi yaralandı.