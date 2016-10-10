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    • Ankara Garı anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

    Ankara'da geçen yıl meydana gelen ve 102 kişinin yaşamını yitirdiği, 391 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısının yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Garı önünde toplanmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Müdahaleler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis saldırının gerçekleştiği tren garına giden yolları da kapattı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 11:40
    Ankara Garı anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
    Ankara'da geçen yıl Gar Kavşağı'nda meydana gelen ve 101 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısının yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Tren Garı önünde toplanmak isteyen gruplara polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Ankara Garı, Talatpaşa Bulvarı, Ulaştırma Kavşağı ve Kızılay'da gerçekleşen müdahaleler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis saldırının gerçekleştiği tren garına giden yolları da sabah erken saatler de kapattı.


    Terör örgütü IŞİD mensubu 2 canlı bomba tarafından 10 Ekim 2015'te "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenen program için alana girmeye çalışan bazı gruplara, polis ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.




    YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Ankara Garı önünde gerçekleşen anma nedeniyle polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Gara çıkan bütün yollar sabah erken saatlerde trafiğe kapatıldı. Bomba uzmanları ve çok sayıda polis anmanın yapılacağı yerde arama yaptı. Dedektör köpeklerle de alanda arama yapıldı.


    ANKARA VALİSİ VE BERABERİNDEKİ HEYET KARANFİL BIRAKTI

    Ankara Garı önündeki ilk anma Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile beraberindeki vali yardımcıları, kaymakamlar, üniversite rektörleri tarafından gerçekleştirildi. Vali Topaca ve beraberindekiler patlamanın gerçekleştiği alana karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Anma sonrası gazetecilere açıklama yapan Ankara Valisi Topaca, kanlı saldırıda yaşamını yitirenlerle Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasına bombalı terör saldırısında şehit olan asker ve sivil vatandaşları rahmetle andığını söyledi.

    TOPACA: ÇAĞIMIZIN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİSİ TERÖRDÜR

    Vali Topaca, şu ifadeleri kullandı: "Bugün bir kez daha geçen yıl yaşadığımız acıyı üzüntüyle hatırlıyoruz. Burada kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımızı ve dün aynı şekilde yaşadığımız büyük bir acı var. Askerlerimizi ve vatandaşlarımızı kaybettik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Bu acıların biran önce dinmesini millet olarak hep birlikte temenni ediyoruz. Biz tabi gerek burada gar meydanında yaşanan terör saldırısını, gerekse ülkemizin değişik yerlerinde ve değişik zamanlarında yaşanan tüm terör saldırılarının menşeine, yapana, yaptıranına bakmaksızın tüm terör faaliyetlerini lanetliyoruz. Bu terörün tüm dünyada, bizim ülkemizde, insanların var olduğu her yerde durmasını temenni ediyoruz. Çağımızın önemli sorunlarından birisi terördür. Bizim ülkemizde bu konuda mücadeleler var. İnşallah bu konuda devlet olarak her türlü tedbiri aldık. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla anıyorum. Dünkü yaşanan acı hadiseden dolayı milletimizin başı sağ olsun"
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ankara, Ankara Garı, Ankara Garı Anma, Ankara Polis Müdahale

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