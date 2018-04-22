Ankara kulislerinde bu iddia konuşuluyor...5 MHP'li vekil...

CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçme kararıyla siyasi satranç oyununda yeni hamleler bekleniyor. Beş MHP'li milletvekilinini İYİ Parti'ye geçebileceği iddiası konuşuluyor

Ankara kulislerinde bu iddia konuşuluyor...5 MHP'li vekil...
22 Nisan 2018 Pazar 16:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Nisan’da partisinin milletvekillerine Ankara Kaşıbeyaz’da verdiği yemekte ortada seçim kararı yokken ilginç bir öngörüde bulunmuştu.Ankara kulislerinde bu iddia konuşuluyor...5 MHPli vekil...

Bugünkü gelişmenin ardından siyaset kulislerinde bu yemekte Bahçeli’nin vekillere söylediği şu sözler konuşulmaya başladı:

“CHP’den İP’e (Bahçeli İYİ Parti'ye İP diyor) geçebilecek vekiller var grup kurmaları için 15 vekil kadar. Ben inanmıyorum ama  bizden de 5 vekil arayışları var. ”

 Bahçeli’nin CHP öngörüsünün gerçekleştiği belirtilirken şimdi MHP’den İYİ Parti'ye geçmesi muhtemel isimlerin kimler olabileceği üzerinde duruluyor.

(Hürriyet)

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