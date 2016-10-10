10 Ekim 2016 Pazartesi
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    • Ankara saldırısını anmak için toplananlara polis müdahalesi

    Ankara'da geçen yıl meydana gelen ve 102 kişinin yaşamını yitirdiği, 391 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısının yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Garı önünde toplanmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Müdahaleler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis saldırının gerçekleştiği tren garına giden yolları da kapattı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 11:40
    Ankara saldırısını anmak için toplananlara polis müdahalesi
    Terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenen program için alana girmeye çalışan bazı gruplara, polis ekipleri gazla müdahale etti.

    "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği kanlı eylemde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

    Program öncesi alana girmek isteyen çeşitli gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, Ankara Garı'nın önündeki kısımdan, saldırının düzenlendiği alana üst araması yapılmadan girmek isteyen yaklaşık 20 kişilik gruba, biber gazıyla müdahale etti.

    Müdahalenin ardından aralarında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile bazı CHP ve HDP milletvekillerinin bulunduğu grup alana girdi.



    Ankara Garı önündeki alana giriş noktalarında yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaşanan gerginliğin ardından Ankara Garı önü, Baruthane, Opera ve Kazım Karabekir kavşakları ile Hipodrom Caddesi, Talatpaşa Bulvarı ve Gençlik Parkı üzerinden alana girmek isteyen bazı gruplara gazla müdahale etti.


    MÜDAHALELER SIRASINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri yaşanan gerginliğin ardından alana sadece hayatını kaybedenlerin yakınları ile milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini alıyor.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Garı önünde yaşanan terör saldırısının birinci yılı nedeniyle 10 Ekim'de başta gar çevresi olmak üzere il genelinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasının yasaklandığını, sadece sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulacak sembolik bir grup tarafından anma etkinliği yapılmasına izin verileceğini bildirmişti.
    Anahtar Kelimeler: Ankara, Ankara Garı, Ankara Garı Anma, Ankara Polis Müdahale

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