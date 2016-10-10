MÜDAHALELER SIRASINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenen program için alana girmeye çalışan bazı gruplara, polis ekipleri gazla müdahale etti."Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği kanlı eylemde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.Program öncesi alana girmek isteyen çeşitli gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, Ankara Garı'nın önündeki kısımdan, saldırının düzenlendiği alana üst araması yapılmadan girmek isteyen yaklaşık 20 kişilik gruba, biber gazıyla müdahale etti.Müdahalenin ardından aralarında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile bazı CHP ve HDP milletvekillerinin bulunduğu grup alana girdi.Ankara Garı önündeki alana giriş noktalarında yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaşanan gerginliğin ardından Ankara Garı önü, Baruthane, Opera ve Kazım Karabekir kavşakları ile Hipodrom Caddesi, Talatpaşa Bulvarı ve Gençlik Parkı üzerinden alana girmek isteyen bazı gruplara gazla müdahale etti.Polis ekipleri yaşanan gerginliğin ardından alana sadece hayatını kaybedenlerin yakınları ile milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini alıyor.Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Garı önünde yaşanan terör saldırısının birinci yılı nedeniyle 10 Ekim'de başta gar çevresi olmak üzere il genelinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasının yasaklandığını, sadece sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulacak sembolik bir grup tarafından anma etkinliği yapılmasına izin verileceğini bildirmişti.