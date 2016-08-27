Ülkemizdeki toplumsal yapıdan kaynaklı bir çok kişi boşanmaktan çekinmekte ve toplumsal baskı da bunu körüklemektedir. Belirtmek gerekir ki boşanmak, sanıldığı kadar zor bir süreç değildir. İyi bir avukat yardımıyla çiftlerden biri istemese bile boşanmak mümkündür.Boşanma davaları genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi anlaşmalı diğeri ise çekişmeli boşanma davalarıdır. Anlaşmalı davalar çiftlerini boşanma konusunda karşılıklı anlaşması sonucu mahkemeye başvurmaları üzerine oluşan davalardır. Çekişmeli boşanma davaları ise çiftlerden birinin boşanmak istememesi halinde bir diğerinin boşanma talebiyle mahkemeye başvurması sonucu oluşur. İkinci tür davalarda avukat faktörü büyük önem taşımaktadır.Çekişmeli boşanma davalarında,, adı altında bir genelleme yapmok oldukça zor olsa da hızla yayılan internet siteleri ve forumlar sayesinde, bir çok internet sitesindebaşlıkları altında farklı avukatlar görülebilmektedir. Bunun için internette ufak çaplı bir araştırma yapmak oldukça sonuç verici olmaktadır. Günümüzde bir çok hukuk forumu ve web sayfasında her türlü dava ile ilgili olduğu gibi boşanma davaları ile ilgili de paylaşımlar oldukça fazladır. Bu noktada paylaşımlar içerisinde belirli avukatlar başarılarıyla övülmekte ve kişilerin hizmet almak için iletişim kurabileceği bir duruma girmektedirler.Boşanma durumu ile karşı karşıya gelen kişilerin, şayet avukatları yoksa öncelikle internet üzerinden bir araştırma yapmaları oldukça faydalı olabilmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi arama motorlarına, “en iyi boşanma avukatları” vb. gibi anahtar kelimeler girilerek yapılan aramalar sonucunda bir çok farklı site ve link çıkmaktadır. Bunlar arasında gezinti yapılarak belirli avukatlara ulaşmak ve sorular sormak yahut bizzat telefon yoluyla görüşmek mümkün olabilmektedir.Özellikle ülkemizde, boşanmak isteyen ancak gerek aile gerek mahalle veya değişik çevrelerce yaratılan baskıdan kaynaklı harekete geçemeyen kadın sayısı oldukça fazladır. Özellikle boşanmaya çekinen kadınların, bu noktada yaşanan örnekleri araştırmaları ve konuyla ilgili bilgilerini arttırmaları harekete geçmelerini sağlayacak cesur bir adım atmalarını sağlayabilmektedir. Ayrıca şiddete uğrayan kadınların sayısı da az olmamakla birlikte, devlet hukuk yoluyla şiddet gören kadınları koruma altına alarak boşanma sürecini güvenceye alabilmektedirler.Genel olarak, çekişmeli boşanma davalarını olumlu bir sonuca ulaştırabilen boşanma avukatları olarak geçmektedir. Medeni Kanun’un çizdiği sınırlar içerisinde boşanma davası açabilmek için çeşitli sebepler bulunmaktadır. Bunlardan en soyut ve ispatlaması en zor olanı ise “aile birliğinin temellerden sarsılması” olmaktadır. İyi boşanma avukatları bu konuda davacı kişi ile gerekli görüşmeleri yaparak bu soyut kavramı oldukça iyi bir biçimde somutlaştırabilmekte ve davayı istenildiği gibi sonuçlandırmayı başarabilmektedirler.Boşanma davaları, çiftin son 6 aydır ikamet ettiği bölgenein yerel mahkemelerine açılabilmekte ancak böyle bir duurum yoksa çiftten dava açmak isteyen kişinin ikamet ettiği yerde de açılabilmektedir. Boşanma davalarında avukat ve profesyonal yardım çok önemlidir. En çok iyi avukat arayışlar ve araştırma sırasında ince eleme sık dokuma, boşanma davalarında olmaktadır. Ayrıca boşanma davası olumsuz sonuçlanırsa, çiftin 3 yıl boyunca tekrar dava açma hakkı olmamaktadır. Bu avukat yardımının öneminin bir göstergesi olmaktadır.Boşanma davaları ile ilgilenecek bir avukat daha önceden biliniyorsa ve iletişim kopmuş ise avukatı yaşadığı şehrin barolar birliği sitesinden veya internet üzerindeki avukat arama motorlarından da bulmak mümkündür. Bir çok hukuk sitesi avukat arama motoru hizmeti sunmaktadır. Bütün bunlarla birlikte boşanma davalarında en önemli etkenlerden biri kişinin kararlılığı ve konuyla ilgili her hangi bir belirsizliğe mahal vermemesidir.Hazırlayan: