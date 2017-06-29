Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu

Ordu'da babasından kalan fındık bahçesinin bir bölümünde istiridye mantarı yetiştirmeye karar veren 28 yaşındaki Elçin Özge Cörüt, annesinin desteğiyle kurduğu serada hayalini gerçekleştiriyor

Ordulu 28 yaşındaki Elçin Özge Cörüt, yaklaşık iki ay önce kurduğu serada annesiyle istiridye mantarı üreterek geçimini sağlıyor. Tarım alanında kendi işini kurmak için araştırma yapan Cörüt, Gülyalı ilçesinde babasından kalan fındık bahçesinin bir bölümünde istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Annesi Ayla Cörüt'ün de desteğini alan genç girişimci, kurduğu 128 metrekarelik serada yaklaşık iki ay önce üretime başladı.Elçin Özge Cörüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarında kurduğu çiftçilik hayalini gerçekleştirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.Yaklaşık 8 yıl önce vefat eden babasından fındık bahçesi kaldığını dile getiren Cörüt, annesiyle geçimlerini sağlamak amacıyla istiridye mantarı yetiştirmeyi tercih ettiklerini anlatan Cörüt, bahçenin bir bölümünde kurdukları seradan günlük 100-150 kilogram ürün aldıklarına işaret etti. Cörüt, "Amacım sadece ürün satmak değil. En büyük amaçlarımdan biri de köylüye istihdam sağlamak. Bu yüzden burayı da büyütmeyi düşünüyorum." dedi.İkinci serayı kurmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çiftçi Projesi'ne yaptığı başvurunun kabul edildiğini bildiren Cörüt, bu kapsamda 30 bin lira hibe alacağını kaydetti."Pazarlama aşamasını tek başıma yürütüyorum"Doğup büyüdüğü toprakların verimli olduğuna dikkati çeken Cörüt, "Annemin desteğiyle üretim kısmını yapıyoruz. Pazarlama aşamasını ise tek başıma yürütüyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ramazan Elevli'nin de meslekle ilgili destekleri oldu." diye konuştu.Cörüt, gençlerin doğup büyüdükleri şehirlerin canlanması, topraklarının değerlendirilmesi için buralara yatırım yapması gerektiğini belirtti.Anne Ayla Cörüt (52) ise her zaman kızının arkasında olduğunu, kurdukları serayla hem kendileri hem de gençlere ekonomik katkı sağlayabileceklerine inandığını bildirdi.