Anne olduktan 6 ay sonra acı olay...

6 ay önce anne olan genç kadın, yakalandığı kemik iliği kanserine yenik düştü

28 Mart 2015 tarihinde Abdullah Cörüt ile hayatını birleştiren 28 yaşındaki Belgin Yılmaz Cörüt, 6 ay önce de anne oldu. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Cörüt, anne olduktan sonra ise kemik iliği kanseri olduğunu öğrendi. Ailesi kanser olan kızları için harekete geçti ve uygun ilik bulundu. Belgin Yılmaz Cörüt, uygun iliğin bulunması ile ameliyat oldu ve tedavisinde önemli de bir gelişme kaydedildi. Ancak tedavisinin iyi gittiği belirtilen Cörüt, geçen hafta ağırlaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Cörüt, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Belgin Yılmaz Cörüt'ün daha önce hiçbir sağlık sorununun bulunmadığını öğrenildi. Genç kadın Ordu'da toprağa verilecek.