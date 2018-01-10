Anne ve babasını öldürüp kaçtı!

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç, anne ve babasını tüfekle öldürdükten sonra kaçtı

Olay Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Çolak Ali Mahallesi'nde yaşayanlar bir evden gelen silah sesini duydu. Komşular sesin geldiği yere gittiklerinde 22 yaşındaki Ali Beygözlü'yü elinde tüfekle kaçarken buldu.



Daha sonra Beygözlü'nün evine giren komşular, yerde kanlar içinde yatan 57 yaşındaki Mehmet Beygözlü ve 60 yaşındaki Fatma Beygözlü ile karşılaştı.



Komşular durumu hemen sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri av tüfeğiyle vurulan çiftin ölmüş olduğunu belirledi.



Çiftin cesedi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri de kaçan Ali Beygözlü'nün peşine düştü.