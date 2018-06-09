Anne ve bebeğini aynı tabuta koydular

Antalya'daki kazada yaşamını yitiren ziraat mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve sezaryenle alınan bebeği aynı tabuta konuldu

Anne ve bebeğini aynı tabuta koydular
09 Haziran 2018 Cumartesi 14:18

Antalya'daki kazada yaşamını yitiren ziraat mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve sezaryenle alınan erkek bebeğinin cenazeleri, aynı tabutta Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'ndeki evine getirildi. Burada, kızının cenazesini karşılayan anne Hayal Şahin ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından Şahin ve bebeğinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Anne ve bebeğin cenazeleri ikindi vakti defnedilecek.

Bu arada, acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçiren Ezgi Görkem Şahin'in eşi Emrah Şahin'in ise evinde sağlık kontrolü altında tutulduğu, bu nedenle morga gelemediği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kaza #antalya #ölüm
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