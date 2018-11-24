Anne ve kızı feci kazada can verdi

Bingöl merkezde, iddiaya süratli olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 yaşındaki kızına çarptı. Anne-kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bingöl-Muş karayolu üzerindeki Kaleönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Beğişgeç (23) ve kızı Büşra Beğişgeç’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerine fırlayan anne Irmak Beğişgeç, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İlhami Erdoğmuş, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAZA YAYA GEÇİDİNDE MEYDANA GELMİŞ

Bingöl merkezde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızının hayatını kaybettiği kazanın yaya geçidinde meydana geldiği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu öğrenilen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne Irmak Beğişgeç (23) ve 2 yaşındaki kızı Büşra Beğişgeç’e çarpmış, anne-kızı kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BİR AY ÖNCE BENZER KAZA ANTALYA’DA YAŞANMIŞTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık bir ay kadar önce yaya geçidinden karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Nurgül Aksoy (38) ile çocukları Şehriyenaz (9) ve Ceren (5) yaralanmış ve durumu ağır olan Ceren Aksoy hayatını kaybetmişti. Kazadan dolayı büyük şok yaşadığını ve pişmanlık duyduğunu söyleyen otomobil sürücüsü ise adliyeye sevk edilmişti.